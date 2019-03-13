بنطلون زيدان يثير سخرية مغردين: "بركاتك يا شيخ" و"بنطلون لك وللزمن"

زيدان.. ابن الصحراء الذي لا يتوقف عن صنع المعجزات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار نجم الكرة الفرنسية، الجزائري زين الدين زيدان، ضجة وجدلا حول "آخر صيحات الموضة" على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ارتدائه لبنطال بتصميم "غريب" أثار تعليقات غلب عليها طابع السخرية.

جاء ظهور زيدان في أول مؤتمر صحفي، بعد الإعلان عن عودته لتدريب فريق ريال مدريد الإسباني، الإثنين، إلا أن مغردين التفتوا إلى ما بنطال الجينز الذي اختار زيدان ارتدائه مع قميص أبيض وسترة رمادية.

وقال زيدان في المؤتمر: "يسعدني أن أعود للعمل في هذا النادي الرائع ومع هذه المجموعة من اللاعبين. عندما اتصل بي رئيس النادي، كان أول شيء فكرت فيه هو العودة وأنا هنا. هذا يوم مهم، وأنا هنا لأنني أحب هذا النادي حقًا"، وفقا لما نقله موقع ريال مدريد".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من الردود والتعليقات الواردة على ذلك: