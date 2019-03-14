بعد رامي مالك ومحمد صلاح.. من المصري الذي يشق طريقه إلى العالمية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من منا لم يسمع بلاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، والممثل المصري رامي مالك؟ يبدو أنهما ليسا الوحيدين اللذين قاما بشق طريقهما إلى العالمية فقط، وإنما انضم لهما أيضاً الممثل الكندي، مصري الأصل، مينا مسعود.

وفي مُلصق فيلم "علاء الدين"، نجح مسعود بخلق مكانة خاصة به في الصدارة، إلى جانب الممثل الأمريكي ويل سميث، الذي يؤدي شخصية الجني الأزرق. بالإضافة إلى الممثلة البريطانية نعومي سكوت، وهي تُمثل دور حبيبة علاء الدين، أي مسعود، في الفيلم.

ولطالما حرص المصريون على الاحتفاء بالمواهب التي بات يتصدر اسمها إلى جانب أبرز المشاهير العالميين، باعتبار أن مينا مسعود لم يسرق الأنظار فحسب، بل هو "فخر العرب القادم".

ويبدو أن مينا مسعود هو في الواقع معتاد على التمثيل، إذ سبق أن كان جزءاً في إحدى حلقات المسلسل التلفزيوني الأمريكي "Nikita" عام 2011، بالإضافة إلى مشاركته بالمسلسل الدرامي الأمريكي البريطاني "Open Heart".

ويُشار إلى أن فيلم "علاء الدين"، الذي أخرجه البريطاني غاي ريتشي، قد أصدر عرضه الترويجي الأول مؤخراً، وهو عبارة عن قصة من حكايات "ألف ليلة وليلة" الذي أُعيد إنتاجه بنسخة سينمائية عام 1992.