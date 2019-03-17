"الفروة"..معطف رجالي سعودي يتحول إلى قطعة نسائية فاخرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في الماضي، كان الرجال في المملكة العربية السعودية، يحمون أنفسهم من برد الشتاء من خلال ارتداء معطف تقليدي يدعى "فروة". ورغبةً في عرض التراث السعودي بطابع عصري، قامت العلامة السعودية "أباديا" (Abadia) بتحويل ذلك المعطف الرجالي إلى قطعة نسائية تتزين بها المرأة المُعاصرة اليوم!

وتهدف علامة الأزياء السعودية للنساء، "أباديا"، إلى عرض التراث السعودي والحرفية السعودية بطريقة معاصرة، فترى الشريكة المؤسسة للعلامة، شهد الشهيل، أن الملابس "لديها القدرة على سرد قصة عمّن نحن، وما هو المكان الذي أتينا منه"، وفقاً لما قالته في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

ونشأت المصممة السعودية بجوار عمتها، نعيمة الشهيل، التي جمعت العديد من الأقمشة الفاخرة من مختلف بقاع العالم خلال سفرها في فترة السبعينيات والثمانينيات. ومن هناك، بدأت المصممة رحلة شغفها بالحرفية والتفاصيل.

ويتبين ذلك خلال من القطع التي تدمج بين التصميم الحديث، والحرفية التقليدية.

ومن التصاميم الأيقونية التي جعلت "أباديا" محط الأنظار في عالم الأزياء هي "الفروة"، والتي سبق أن ارتدتها الملكة رانيا.

و"الفروة" عبارة عن معطف كبير مبطن بجلد الغنم، ويصل إلى الأرض، وارتداه الرجال تقليدياً في السعودية لحماية أنفسهم في أيام الشتاء الباردة بالصحراء، حسب ما ذكرته الشهيل.

وعبر علامتها، قامت الشهيل بـ "إعادة تخيل الفروة من كونها قطعة رجالية إلى معطف فاخر ومعاصر للمرأة المُعاصرة".

وتظهر أصالة هذه القطع من خلال كونها مصنوعة يدوياً من قبل حرفيين سعوديين يتمتعون بمهارات عالية.

وعن سبب اختيار العلامة لحرفيين سعوديين لتوظيفهم، شرحت الشهيل قائلةً: "عندما يفكر العديد من الأشخاص بالأزياء الفاخرة، فإن نظرهم يتجه إلى إيطاليا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وجميع الدول التي تشتهر بتراثها الحِرفي الغنيّ".

وعبر "أباديا"، أرادت الشهيل تحدي تلك الفكرة وإثبات أنه "عندما يأتي الأمر إلى الحِرفية، يمكن للسعودية أن تمسك بزمام أمورها".

وصرحت الشهيل عن العديد من مجالات التعاون المشوقة التي ستشارك فيها "أباديا" بمناسبة شهر رمضان، كما أنها ستُطلق موقعا الإلكتروني الخاص قريباً.