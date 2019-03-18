شقيق جيجي حديد "يقتحم" عالم المجوهرات ويطلق علامته التجارية الخاصة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد أن احتذى أنور حديد بخطوات شقيقتيه جيجي وبيلا حديد بدخوله إلى عالم عرض الأزياء، اقتحم العارض الأمريكي والفلسطيني الأصل مؤخراً، عالم المجوهرات!

وأعلن عارض الأزياء الأمريكي وفلسطيني الأصل، أنور حديد، عن علامة المجوهرات الخاصة به بتاريخ 2 مارس/آذار خلال حسابه الرسمي على "إنستغرام".

وأشار عارض الأزياء على حسابه إلى أن العمل على علامة المجوهرات "Martyre"، استغرق عامين.

كما أنه أعرب لمتابعيه عن رغبته بأن تكون القطع المصممة عبارة عن قطع إكسسوارات تدوم مدى الحياة، إضافة إلى أمله بأن تحظى علامته التجارية بتفاعل من جميع الأشخاص.

وتهدف علامة المجوهرات، التي أسسها حديد بالتعاون مع يوني لاهام، إلى استكشاف مفاهيم جديدة، وخلق قطع خالدة للرجال والنساء، وفقاً لما ذكره موقع العلامة الرسمي.

كما ذكر الموقع أن التصاميم ستركز على الجوهر والرمزية، وذلك في وسط الطابع الاستهلاكي لعالم الموضة والذي أصبح يسلب النية والمعنى من التصاميم.

وتقدم العلامة التجارية مجموعة من القلائد، والأساور، والخواتم، والأقراط الفضية اللون، والتي يتراوح سعرها بين 95 و685 دولاراً.