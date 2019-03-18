على يد هذه الفرقة الكورية.. أغنية "3 دقات" لـ"أبو" ويسرا بنكهة جديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- صحيح أن الموسيقى الكورية التي تُعرف باسم "كي بوب" تشهد نمواً كبيراً في العالم العربي. ولكن يبدو أن الموسيقى العربية أيضاَ عبرت الحدود لتصل إلى كوريا الجنوبية، إذ أدت فرقة "B.I.G" الكورية مؤخراً أغنية "3 دقات" للمغني المصري "أبو" والممثلة المصرية يسرا!

وفاجأت الفرقة الكورية "B.I.G" معجبيها الأسبوع الماضي بأدائها لأغنية "3 دقات" للمغني المصري "أبو" والممثلة المصرية يسرا، وذلك خلال مقطع فيديو نشرته الفرقة على صفحتها الرسمية على "يوتيوب" بتاريخ 14 مارس/آذار.

ويبين الفيديو أعضاء الفرقة وهم يهزون رأسهم بشكل طريف على إيقاع الأغنية، قبل أن يباشروا بغنائها بشغف، وشاركت في أداء الأغنية المغنية سويا.

ويعد هذا الفيديو بداية إطلاق مشروع عالمي للفرقة لأداء الأغاني من مختلف بقاع العالم، وفقاً لما ذكرته على حسابها الرسمي على "إنستغرام"

وتلقى الفيديو العديد من ردود الفعل الإيجابية من المعجبين العرب الذين أثنوا على أداء المغنيين، كما أنه حصد أكثر من 500 ألف مشاهدة منذ نشره.

وتعد أغنية "3 دقات" ثاني أغنية عربية أدتها فرقة "B.I.G"، إذ أنها أدت أغنية "لا بزاف" للفرقة العربية "The 5"، التي حصدت على 2 مليون مشاهدة منذ نشرها في نهاية يناير/كانون الثاني من عام 2019.

ويتبين اهتمام فرقة "B.I.G" بمعجبيهم في العالم العربي من خلال أدائهم للأغاني العربية، إضافةً إلى جهودهم في تعلم اللغة العربية، إذ نشرت الفرقة في بداية يناير/كانون الثاني من هذا العام، صوراً لأفرادها وهم يحملون أوراق كُتبت عليهم أسمائهم باللغة العربية.

كما كتبت الفرقة لمتابعيها: "السلام عليكم. اليوم استمتعنا بدراسة اللغة العربية كثيراً. إلى كل المعجبين العرب، نحبكم كثيراً".

ومن الجدير بالذكر، أن أغنية "3 دقات" حققت انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي منذ إطلاقها في عام 2017.

وحققت الأغنية أكثر من 24 مليون مشاهدة في أقل من 3 أسابيع من طرحها، عقب مهرجان الجونة السينمائي.