على يد هذه الفرقة الكورية.. أغنية "3 دقات" لـ"أبو" ويسرا بنكهة جديدة

View this post on Instagram

희도가 뽑은 아랍 커버곡 3Daqat이 공개 되었습니다🎉 선곡 유셰프 섭외 유희도 안무 구막내 리드 유앤유 ⬇풀버전 아래 링크로 확인해 주세요 (https://youtu.be/NCQ1mVVsNhU) Hello BIGinning in the world! Here is the 2nd Arabic cover song called "3 DAQAT". The Global Cover Project has just begun! And WATZ NEXT!!! #boysingroove #3Daqat #cover