لن تُصدق ثمنه..كشف الستار عن أغلى وأفخم عطر في العالم من دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تستمر مدينة دبي بمفاجأة الناس بما تحتضنه، سواء كان الأعلى أو الأكبر أو الأندر.. ومؤخراً، رفعت العلامة التجارية للعطور "روح دبي" الستار عن أغلى عطر في العالم، فكم يقدر ثمنه؟

وبعد 3 سنوات وما يزيد عن 450 اختباراً، أُطلق عطر "شموخ" الذي يتميز بمزيج من رائحة العنبر، وخشب الصندل، والمسك، وخشب العود الهندي النقي، والورد التركي النقي، واللُبان، وعطر الـ "باتشولي يلانغ يلانغ".

وفي حال سؤالك عن ثمن هذا العطر، فتبلغ قيمته 4.752 مليون درهم أي حوالي مليون و295 ألف دولار، إذ أن الزجاجة مرصعّة بـ 3571 قطعة ألماس، والتوباز، واللؤلؤ، وذهب من عيار 18 قيراطاً، بالإضافة إلى 5892.88 غراماً من الفضة النقية. وبذلك، لا يعد هذا العطر الأغلى فحسب، وإنما الأفخم في العالم.

وتحمل الزجاجة لقبين في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، وهما أكثر زجاجة مزينة بحجر الألماس، وأطول زجاجة عطر متاحة للتحكم عن بعد.

ومن المقدر أن تدوم رائحته على الجلد ما يزيد عن 12 ساعة، وعلى القماش حتى 30 يوماً. وبالنسبة إلى زجاجة العطر المصنوعة يدوياً من زجاج مورانو الإيطالي، فإنها تتمتع بالقدرة على احتواء 3 لترات من العطر، تُستخدم من خلال آلية الرش التي يتم التحكم بها عن بعد، وتتكيّف مع طول المستخدم بشكل مثالي.

وعادة، ما تستلهم "روح دبي" عطورها من تراث المدينة الثقافي والمتنوع. وكان عطر "شموخ" قد تألف من 7 عناصر أساسية تعكس استخراج اللؤلؤ، والصقارة، والخيول العربية، والورود، والترف، والضيافة العربية، وأخيراً مدينة المستقبل.

ولا تزال الفرصة أمامك إذا أردت رؤية عطر "شموخ" على أرض الواقع في المركز التجاري، "دبي مول". فيُذكر أنه سيبقى معروضاً في قاعة الأزياء خلال الفترة بين 14 و30 مارس/ آذار 2019.