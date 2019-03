تحدي "عبّر_بوردة".. ماذا قالت هند صبري عن الملكة رانيا؟

View this post on Instagram

شكرًا سالي ، انك افتكرتيني في #يوم_المرأة_العالمي ، و انا من جهتي برشح صديقتي @hendsabri انها تختار سيده اخري علشان تكمل تحدي #عبّر_بوردة @sallyabdalsalam @raniaalmashat @kalamnawaeminsta @mbc4insta @mbc1