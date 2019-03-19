تحدي "عبّر_بوردة".. ماذا قالت هند صبري عن الملكة رانيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- صحيح أن يوم المرأة العالمي يحدث بتاريخ 8 مارس/ آذار سنوياً، ولكن هذا لم يمنع من استمرارية الاحتفاء بإنجازات النساء حتى يومنا هذا، من خلال تحدي "عبّر_بوردة".

وشاركت العديد من الإعلاميات والفنانات العرب بهذا التحدي، الذي ينص على مشاركة الحب والتقدير لامرأة أخرى من خلال وردة. وبعد أن وقع اختيار الإعلامية المصرية ناردين فرج على الممثلة هند صبري، قررت الأخيرة بدورها أن تقدم وردة إلى ملكة الأردن، رانيا العبدالله.

وفي مقطع فيديو نشرته صبري عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، قالت: "أعبر لها بوردة عن حبي وتقديري لها، فهي ليست فقط ملكة تحمل هذا اللقب، وإنما أيضاً امرأة تُقدر مجهود الشباب في بلادها وتدعم الجمعيات الخيرية، والمبادرات الإنسانية والاجتماعية"، وأضافت: "هي سيدة جميلة وأنيقة، كل عام وأنت امرأة عربية قوية تُمثلنا في الداخل والخارج".

وبالنسبة إلى الشخصية الأخرى التي اختارتها الفنانة التونسية، فكانت الإعلامية اللبنانية ريّا أبي راشد، التي أهدت وردة حمراء إلى جميع النساء اللواتي يشغلن مناصب في شتى الحكومات بالوطن العربي، إذ يحرصن بدورهن على إحداث تغييرات إيجابية لدعم حقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة.

وبالطبع، لم يتوقف التحدي، الذي بدأ مع مذيعات برنامج "كلام نواعم" على قناة "إم بي سي"، بل ظل مستمراً ليكون بين من قُدمت لهن الورود شخصيات عالمية، مثل الأميرة ديانا، والإعلامية أوبرا وينفري.