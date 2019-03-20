دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بمجرد دخولك إلى مدينة الحوامدية، ستستغرب ظهور تمثال "الفلاحة المصرية"، الذي يعود للفنان فتحي محمود، بهيئة مختلفة وغريبة من نوعها. بركبةٍ عارية وأحمر شفاه، لماذا أثار هذا التمثال غضب واستياء العديد من المصريين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟

ووفقاً لما ذكرته موقع وزارة الثقافة المصرية، فإن التمثال تعرض لعمليات صيانة خاطئة أدت إلى تشويه منظره، ولكن انتهى المجلس المحلي للمدينة، يوم أمس، من إعادة الشكل الأصلي للتمثال، وذلك بالتعاون مع ممثلي قطاع الفنون التشكيلية، حيث تم إزالة الألوان والتشوهات التي أصابته.

وفي بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري عبر موقع "فيسبوك"، خاطبت وزارة الثقافة الجهات المعنية أن تستعين بالمتخصصين من وزارة الثقافة عند "الشروع في ترميم التماثيل التي تُجمّل ميادين مصر، وعدم العبث بها، باعتبارها من الملامح الحضارية للبلاد وجزء من ثروتها الفنية".

وأثار هذا التمثال موجة غضب لدى العديد من الأشخاص عبر موقع "تويتر"، كونه يعكس "أسوأ صورة يمكن تكوينها عن الفلاحة المصرية"، على حد وصف أحدهم. بينما اعتبر البعض الآخر أن التمثال قد "تبهدل".

وبقيت الانتقادات مستمرة فيما يتعلق بتمثال "الفلاحة المصرية"، وفيما يلي، نستعرض لكم أبرز تعليقات المغردين: