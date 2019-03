View this post on Instagram

إنتِ أوّل عيون شفتا.. إنتِ أوّل صوت سمعتو.. إنتِ أوّل إيد مسكتا.. إنتِ أوّل حضن غفيت فيه وأوّل قلب غمرتو.. الدّني إنتِ وإنتِ كل الدّني ينعاد عليكِ ماما حتى تضّل الدّني عيد❤ الله يخلّي إماتكن ويحميلكن ياهن🌹 #نانسي_عجرم