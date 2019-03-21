دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يحمل تاريخ 21 مارس/ آذار من كل عام، مكانة خاصة في قلوب الناس، بمناسبة "عيد الأم"، حيث ينتهز العديد من الأشخاص الفرصة للتعبير عن الحب والتقدير لـ "ست الحبايب".

ولم ينس بعض الفنانين والفنانات العرب معايدة أمهاتهم، من خلال صورٍ كانوا قد نشروها عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.. فكيف عبر المشاهير عن حُبهم؟

وبكلمات مؤثرة، نشرت المغنية اللبنانية نانسي عجرم صورة تظهر برفقة والدتها، وعلقت عليها قائلة "انت أول عيون شفتا.. انت أوّل صوت سمعتو.. انت أوّل إيد مسكتا.. إنتِ أوّل حضن غفيت فيه وأوّل قلب غمرتو.. الدّني إنتِ وإنتِ كل الدّني.. ينعاد عليكِ ماما حتى تضّل الدّني عيد".

وبالنسبة إلى الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، فنشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، تظهر عليه كلمات "عيد أم سعيد.. مع حبي هيفاء".

وحرصت أيضاً المغنية اللبنانية إليسا على معايدة والدتها بصورة، كانت قد أرفقتها بتعليق "إمي كل الدني... والدني كلها بعيون إمي ولعيون إمي... كل سنة وكل أماتكن بخير، والله يرحم كل الأمهات يلي عم يعيّدو عند ربنا".

وعلى أنغام "ست الحبايب" بصوته، نشر الفنان العراقي كاظم الساهر مقطع فيديو عبر "إنستغرام"، كان قد وجه فيه معايدته لـ "العظيمة بصبرها، للقوية بإصرارها.. للأم، منبع الخير الدائم والتضحية.. كل عام وأنت بألف صحة وسلام وخير وكل ما تتمنيه لنفسك وأولادك وكل أحبابك، كل عام وأنت بخير".

وبالطبع، لم ينس الفنان الإماراتي حسين الجسمي أن يتغنى بالأم في مقطع فيديو على "تويتر"، معلقاً عليه "نصف السعادة أم والنصف الثاني دعواتها".