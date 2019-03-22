ما القصة وراء هذه اللوحة التي يُسيء الجميع فهمها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت تظن أن لوحة "The Scream"، التي تعد من إحدى أكثر اللوحات شهرة، هي عبارة عن شخص يصرخ، فأنت حتماً قد أسأت تفسير عمل إدفارت مونك!

يسترجع مونك في عمله "الصرخة" ذكرى غروب شمس شهده في أوسلو، الذي أعطى السماء لوناً أحمراً درامياً، وذلك حسب ما قالته أمينة المعرض المقبل، الذي سيتم تكريسه للفنان مونك، في المتحف البريطاني بلندن، جوليا بارتروم.

وفي حديث بارتروم مع شبكة CNN عبر الهاتف، أوضحت أن "السماء الحمراء كانت تجعله يشعر بالقلق"، مضيفة "يعكس هذا العمل الفني مزاج مونك إلى حد كبير".

ونقش الفنان عبارة باللغة الألمانية، على نسخة مطبوعة باللونين الأسود والأبيض، والتي كانت: "شعرت بصراخ قوي في الطبيعة". وكانت الشخصية الشبحية الموجودة في عمل مونك الفني، تحاول في الواقع أن تمنع ذلك الصراخ.

ومن السهل جداً إساءة فهم لوحة "الصرخة"، على حد قول بارتروم، موضحاً أنه "يمكنك ربطها بمزاجك الخاص.. مر الجميع بلحظات اليأس هذه".

ورغم أن هذه اللوحة قد استخدمت في الحملات السياسية على مر السنين، منها حملة نزع السلاح النووي، إلا أنها كانت في الواقع تُعبر عن مشاعر شخصية ولم ينو مونك استخدامها كرسالة عامة.