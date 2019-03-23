بأعماله المثيرة للجدل.. هل هذا هو بانكسي الخاص بتايلاند؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في ظل استعداد تايلاند لانتخابات يوم الأحد، يؤمن فنان الشارع "Headache Stencil"، الذي يُطلق عليه عادةً اسم "بانكسي التايلندي" (Thai Banksy)، أن الاحتمالات تصب في صالح المجلس العسكري الحاكم، ويتبين ذلك في أحدث معرض له.

ويصور تمثال في المعرض الجديد للفنان "Headache Stencil" القائد العسكري للبلاد، برايوت تشان أوتشا، وهو يلعب "البوكر" ضد رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا، والذي أُطيح به في انقلاب بعام 2014.

ويُظهر التمثال القائد الحالي وهو يحمل ورقتي "آس"، وهي يد رابحة، مع أن جيوبه مملوءة بشكل واضح بأوراق أخرى.

وقال الفنان في مقابلة عبر الهاتف من بانكوك: "إنهم يقامرون بالأمة، وإذا كنت في الجانب الخطأ، ستخسر أموالك، وستخسر كل شيء".

وحاز الفنان الذي يحمل اسماً مستعاراً، وقد اختار عدم الكشف عن اسمه أو أن يتم تصويره دون قناع، سمعة متنامية لسخريته من المجلس العسكري.

وتم تغطية جدران معرضه الجديد "Thailand Casino" بصور طائرات مروحية وأسلحة نارية.

وتؤكد رسومات الفنان، التي تبين ذبابات ضخمة سوداء، عن ازدراءه بالانتخابات المقبلة، وقال: "أظن أن هذه الانتخابات قذرة".

وأضاف التايلندي قائلاً: "وعندما يكون هناك أمر قذر وكريه، فستستمتع به الذباب".

وقبل الحصول على مساحة للعرض في "WTF Gallery" في بانكوك، أبلغ "Headache Stencil" عن صعوبات في تأمين منزل لأعماله المثيرة للجدل، وقال الفنان إن السبب يعود لعوامل تجارية وسياسية.

وشرح الفنان قائلاً: "لا أعتقد أن أي معرض يرى أن الأشخاص سيشترون أعمالي الفنية، فمن يريد وجه ديكتاتور في منزله؟"

وإن الفنان المُقنع معروف لدى السلطات بلا شك.

وعندما انتشرت إحدى جدارياته بشكل واسع في تايلاند العام الماضي، قامت الشرطة بزيارته، ثم قام بالاختباء لأربعة أيام.

ومع أن اسمه المستعار "Headache"، أي صداع، ينبع من مهمته في إزعاج السلطة، إلا أن غضب الفنان لا يقتصر على المجلس العسكري.

وقال الفنان إنه في حال فازت القوى المؤيدة للديمقراطية يوم الأحد، فهو سيستمر في تحدي سوء استخدام السلطة.

وتمتد أيقوناته الرمزية أيضاً إلى ما وراء الأحزاب السياسية، إذ تظهر صفحته على "إنستغرام" جداريات تزينها شخصيات تاريخية ودينية وهي تلوح بالبنادق على سبيل المثال.

ولكن يركز "Headache Stencil" في الوقت الحالي على تشجيع الأشخاص على التفكير في كيفية التصويت.

ويتم عرض "Thailand Casino" في "WTF Gallery" في بانكوك إلى 31 مارس/آذار من عام 2019.