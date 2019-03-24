أحلام تتألق في السعودية بفستان براق صنع خصيصاً لها.. من مصممه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد تشويق متابعيها لأسابيع عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، أقامت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي حفلها الغنائي المُنتظر في المملكة العربية السعودية، فما الذي ارتدته بتلك المناسبة؟

وأقامت الفنانة الإماراتية، التي تُلقب بـ"الملكة"، حفلها الأول في السعودية، والذي استمر ليومين، بين 21 مارس/آذار و 22 مارس/آذار، في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

وعلى المسرح، تألقت الشامسي بفستان فاخر من توقيع المصمم اللبناني زهير مُراد، وأشار المصمم عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" إلى أن الفستان صُمم خصيصاً للفنانة الإماراتية.

وتميز الفستان بأكمامه الطويلة ولونه الفضي الذي كان يلمع تحت أضواء المسرح، كما أنه تزين بتفاصيل تطريزية غطّته بالكامل.

كما تميز الفستان برداء شفاف ومطرز تدلى من أعلى كتفي الفنانة، ما أعطاها طابعاً أكثر رقياً.

وتألقت الفنانة أيضاً بفستان آخر من توقيع المصمم ذاته، والذي تميز بلونه الداكن وتفاصيله المطرزة بأشكال هندسية.

وعبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، عبّرت الفنانة مؤخراً عن سعادتها بإقامة حفلها بالرياض قائلة: "أشعر أنني غير قادرة على التعبير عن فرحتي".