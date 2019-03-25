ارتدته نساء من حول العالم مثل نادين لبكي.. ما سر وسام "من يحكم العالم"؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد ركوب أمواج التحدي، تصل مجموعة من النساء إلى ميناء النجاحات والإنجازات، منهن من يسطعن في عالم الشهرة، ومنهن من يبقين بطلات خفيات لإنجازات تترك بصمتها على حياة شخص ما أو حتى مجموعة.
وقررت مجموعة "Sarah’s Bags"، التي عملت على تمكين النساء المحرومات أو السجينات بإعادة بناء حياتهن من خلال الأعمال اليدوية، على "دعم النساء والاحتفال بتطورهن من خلال حركة موحدة تلهم وتدعم الإناث الأخريات"، عبر إطلاق حملة "Women of Wonder".
وقامت المجموعة بتصميم وسام مكتوب عليه عبارة "Who Runs The World" أو "من يحكم العالم" بالعربية، لتذكير النساء بقيمتهن وتأثيرهن على الأشخاص من حولهم.
وقالت مؤسسة مشروع "Sarah’s Bag" سارة بيضون لموقع CNN بالعربية إن مشروعها كان يسعى إلى دعم النساء، إلا أنها أرادت أخذ خطوة إضافية "لمساعدة النساء" من حولها على فعل ما تفعله و"الاحتفال بالنساء من حول العالم، وتذكيرهن بتأثيرهن على المجتمع".
وكانت شخصيات شهيرة مثل المخرجة اللبنانية نادين لبكي ورئيسة جمعية "ماراثون بيروت"، مي الخليل، قد نشرن صوراً لهن، وهن يرتدين وسام "women Of Wonder"، إذ شكرت لبكي المجموعة على الوسام، ووصفت المشروع "بالعمل الرائع" عبر حسابها الخاص على انستغرام.
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To those who made it and those who didn’t make it, to those who have achieved and those who are still waiting to achieve, to those who have big dreams and those who don’t dare to dream, to those who are fulfilled and those who don’t have the luxury to be fulfilled, to those who love and those who can’t love, to those who struggle, to those who fail, to those who feed, to those who nurture, to those who raise, to all the women who have inspired me, no matter who you are or where you come from or what you have achieved celebrate your womanhood this day and every day because you are a “woman of wonder”. Thank you @sarahsbag for this beautiful initiative. I will wear this badge with pride today and every day! #womenofwonder #happyinternationalwomensday
ولفتت بيضون إلى أنه من الممكن تغيير المجتمعات من حولنا إذا "وقفت النساء ودعمن بعضهن البعض"، كما تسعى مؤسسة "Sarah’s Bags" أيضاً إلى نشر الحملة على الصعيدين "الإقليمي والعالمي في المستقبل".