ارتدته نساء من حول العالم مثل نادين لبكي.. ما سر وسام "من يحكم العالم"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد ركوب أمواج التحدي، تصل مجموعة من النساء إلى ميناء النجاحات والإنجازات، منهن من يسطعن في عالم الشهرة، ومنهن من يبقين بطلات خفيات لإنجازات تترك بصمتها على حياة شخص ما أو حتى مجموعة.

وقررت مجموعة "Sarah’s Bags"، التي عملت على تمكين النساء المحرومات أو السجينات بإعادة بناء حياتهن من خلال الأعمال اليدوية، على "دعم النساء والاحتفال بتطورهن من خلال حركة موحدة تلهم وتدعم الإناث الأخريات"، عبر إطلاق حملة "Women of Wonder".

وقامت المجموعة بتصميم وسام مكتوب عليه عبارة "Who Runs The World" أو "من يحكم العالم" بالعربية، لتذكير النساء بقيمتهن وتأثيرهن على الأشخاص من حولهم.

وقالت مؤسسة مشروع "Sarah’s Bag" سارة بيضون لموقع CNN بالعربية إن مشروعها كان يسعى إلى دعم النساء، إلا أنها أرادت أخذ خطوة إضافية "لمساعدة النساء" من حولها على فعل ما تفعله و"الاحتفال بالنساء من حول العالم، وتذكيرهن بتأثيرهن على المجتمع".

وكانت شخصيات شهيرة مثل المخرجة اللبنانية نادين لبكي ورئيسة جمعية "ماراثون بيروت"، مي الخليل، قد نشرن صوراً لهن، وهن يرتدين وسام "women Of Wonder"، إذ شكرت لبكي المجموعة على الوسام، ووصفت المشروع "بالعمل الرائع" عبر حسابها الخاص على انستغرام.

ولفتت بيضون إلى أنه من الممكن تغيير المجتمعات من حولنا إذا "وقفت النساء ودعمن بعضهن البعض"، كما تسعى مؤسسة "Sarah’s Bags" أيضاً إلى نشر الحملة على الصعيدين "الإقليمي والعالمي في المستقبل".