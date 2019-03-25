بعيداً عن "كيكي".. تحدي "رقصة المثلث" يغزو مواقع التواصل الاجتماعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من تحدي "كيكي" إلى "دلو الثلج".. اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من التحديات، التي دفعت بالعديد من الناس إلى المشاركة والتفاعل معها عبر حساباتهم الخاص.. فما التحدي الجديد الذي يغزو مواقع التواصل مؤخراً؟

وعلى غرار التحديات السابقة، لا تتطلب "Triangle Dance"، أو "رقصة المثلث"، أي مجهود إضافي سوى إحضار اثنين من أصدقائك أو زملائك، حتى تتمكن من إنجازه بطريقة صحيحة.

ويتواجه ثلاثة أشخاص في هذا التحدي، ويعملون على تكوين زوايا تُشبه أضلاع المثلث، عن طريق وضع أيديهم على أكتاف بعضهم البعض. وبينما يقفز أحد المشاركين إلى منتصف المثلث، يقفز اثنان إلى جانبيه باتجاهين معاكسين.

ومن الواضح أن "رقصة المثلث" تحتاج إلى قوة تركيز عالية، حتى لا تكون السبب وراء اختلال توازن الرقصة. وتبادل العديد من الأشخاص، كباراً وصغاراً، مقاطع فيديو "مضحكة" تُظهر نجاح البعض بالتحدي وفشل الآخرين.

وعلى ما يبدو أن هذا التحدي مفيد للطلبة، إذ نشرت أحد المغردات، وهي معلمة صف رابع، مقطع فيديو لثلاثة من طلبتها، كانت قد أرفقتها بتعليق "تحدي الرقص المثلث لتمريننا الإضافي! إنه بالتأكيد صعب ورياضي".

وإليك فيما يلي مجموعة من الفيديوهات التي تُظهر تفاعل الناس من خلال تحدي "رقصة المثلث":