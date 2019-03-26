"غوتشي" تُثير الجدل عبر مواقع التواصل بحذاء "متسخ".. لن تُصدق ثمنه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عادة ما يلجأ الناس إلى تنظيف أحذيتهم بشكل يومي، حتى لا تبدو وكأنها قديمة.. ولكن، هل سبق أن فكرت بشراء حذاء "متسخ" من إحدى أكبر العلامات التجارية بالعالم؟

قد تشعر بداية بالذهول، ولكن هذا الأمر ليس من المستحيل حدوثه تحت مُسمى "صيحة الموضة". ومؤخراً، طرحت العلامة التجارية الإيطالية "غوتشي" حذاء "Screener"، الذي يبدو وكأنه اُستُهلك لفترات طويلة.

ويأتي هذا الحذاء ضمن مجموعة ربيع وصيف عام 2019، وهو مستوحى من الملابس الرياضية القديمة، التي كانت قد تأثرت بالمدربين الكلاسيكيين من فترة السبعينيات، وذلك بحسب ما جاء في وصف المنتج على موقع العلامة التجارية.

وأثارت "غوتشي" جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعل المغردون في حيرة من أمرهم، يتساءلون ما إذا كان الناس قد يشترون حذاء تبلغ قيمته حوالي 860 دولاراً.

وجاء "Screener" بالنسبة للبعض كخبر مفرح، إذ أمل هؤلاء أن يُصبح موضة العصر.. والسبب؟ غرّد أحد الأشخاص قائلاً "الحمدالله.. بات بإمكاني اليوم ارتداء حذائي المُغبر وأنا أشعر بالراحة".

ويُشار إلى أن الحذاء قد صممه الإيطالي أليساندرو ميشيل، وجاء اسمه نسبة إلى حركة "Screener"، التي غالباً ما يقوم لاعبو كرة السلة بها.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تثير فيها العلامة الإيطالية جدلاً بين الناس، إذ سبق أن اتُهمت بالتمييز العنصري بسبب سترة سوداء استحضرت ممارسة الـ "Blackface"، الأمر الذي أدى نهاية إلى سحب المنتج من متاجرها ومواقعها الإلكترونية.