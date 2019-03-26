"رجال الزهور" في السعودية..صور لقبائل تعيش في أعالي الجبال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عندما تفكر بأكاليل الزهور، عادةً ما يخطر على بالنا الأكاليل الملونة التي تتزين بها الإناث. ولكن، ماذا إن قلنا إنها لا تقتصر على الإناث فقط؟ وإذا كنت تريد التأكد من ذلك، فما عليك سوى زيارة هذه القبائل السعودية التي يتزين رجالها بأكاليل الزهور!

وعند النظر إلى مجموعة الصور التي التقطها السعودي، أحمد علي مدخلي، لا يستطيع المرء سوى التعبير عن إعجابه، إذ يوثق المصور تقليداً فريداً من نوعه يتمثل في ارتداء الرجال في المملكة العربية السعودية، لأكاليل الزهور على رؤوسهم.

وفي حديثه عن هذا التقليد، قال مدخلي في مقابلة مع موقع CNN العربية إنها "عادة متوارثة منذ قديم الزمن. وهي تعتبر من الزينة التي تختلف بتنوع طرق التزيّن بها من مكان إلى آخر".

ويكثر استخدام هذه الأكاليل في المناسبات الخاصة، كما أنه يتم التزيّن بها لرائحتها الزكية أيضاً.

وتُصنع هذه الأكاليل الملونة من نباتات عطرية مثل البعيثران، والخزامى، والشيح، والكاذي، والفل، وغيرها.

وتنتشر هذه العادة بين بعض القبائل في جنوب المملكة العربية السعودية، وخاصةً القاطنين في المناطق الجبلية، وفقاً للمصور.

وأما عن صوره، فالتقطها المدخلي تحديداً في محافظة الداير بني مالك، وهي محافظة تابعة لأمانة منطقة جازان بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان المصور قد تشجع على زيارة منطقة شرق الجازان بسبب ما يتمتع به سكانها من "عادات وتقاليد خاصة، وخصوصاً وأن بعضهم لا يزال في بيئته التقليدية"، إضافةً إلى لرغبته في توثيق هذه الصور ونقلها إلى العالم.

وفي حديثه عن سكان المنطقة، قال مدخلي: "كانت حياتهم في الماضي قاسية بسبب ما عانوه نتيجة الطبيعة الجبلية القاسية، ولكن مع التقدم الذي شهدته المملكة ووصول الطرق المعبدة إليهم، طغت عليهم الحياة المدنية كما طغت على سائر السكان في المملكة العربية السعودية".

وترتدي النساء السعوديات في هذه القبائل التي تسكن الجبال أكاليل الزهور أيضاً، ولكن تتميز أكاليل الزهور التي يتزيّن بها بأشكالها التي تختلف عن الرجال، كما أن أكثر ما تتزيّن به النساء، هو الفل.

ويصف مدخلي نفسه كمصور هاوي من منطقة الجازان جنوب السعودية، وشارك المصور في عدد من المعارض المحلية والدولية، منذ أن بدأ في التصوير في عام 2010.