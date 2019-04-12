14 لغة محلية على هذه العملة.. أتعلم لأي دولة تعود؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت أستراليا عملة معدنية بقيمة 50 سنتاً للاحتفال بلغات القارة، التي تتعرض العديد منها لخطر الانقراض.. فكيف يبدو شكل العملة الجديد؟

تم تطوير التصميم الجديد، الذي يحمل ترجمة "عملة" بـ 14 لغة محلية في القارة الأسترالية، بالتعاون مع "Royal Australian Mint" و" Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies".

وفي البيان، قال الرئيس التنفيذي لشركة "Mint" روس ماكدارميد، إن "هذه العملات هي احتفال باللغات الأصلية الفريدة والمتنوعة في أستراليا، ونأمل أن تكون بمثابة تذكير ملموس بالجهود الهامة التي تبذل للحفاظ على اللغات الأصلية في أستراليا".

ويُشار إلى أن العملة، التي أُصدرت في جنوب أستراليا، أديلايد، بـ 8 أبريل/ نيسان، تم إطلاقها كجزء من الجهود المبذولة على مستوى البلاد، احتفالاً بسنة الأمم المتحدة الدولية للغات الأصلية.

وأدرجت اليونيسكو سابقاً اللغات المعرضة للزوال، التي تزيد عن ألف لغة في جميع أنحاء العالم. ومن الجدير بالذكر أن مئات اللغات الأصلية قد تعرضت للانقراض منذ عام 1950.

وبالنسبة إلى أهمية اللغة، فهي تربط الناس بتاريخ ثقافتهم ومجتمعهم. ففي البيان، قال الرئيس التنفيذي لـ "AIATSIS"، كريغ ريتشي، إن "إصدار هذه العملات المعدنية يُشكل علامة فارقة أخرى في قدرتنا على إدراك الثقافات المتنوعة، التي تُجسد قصتنا الوطنية لأكثر من 60 ألف عام".

ومنذ غزو الأوروبيين لقارة أستراليا، يُذكر أنه تلاشت حوالي 130 لغة محلية في العام 1788. وبهذا الصدد، تم تخصيص بُقعة فارغة على العملة، حتى تُمثل جميع اللغات التي انقرضت.