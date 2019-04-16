غوغل يحتفي بفنانة مصرية..من هي إنجي أفلاطون؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يسلط محرك البحث غوغل اليوم الضوء على المشهد الفني المصري، وذلك عبر احتفائه بعيد الميلاد الـ95 للفنانة الراحلة إنجي أفلاطون، فمن هي هذه الفنانة؟

وتُعتبر الفنانة، إنجي أفلاطون، التي ولدت في عام 1924، إحدى أهم الفنانات في جيل الرواد المؤسسين لحركة الفنون التشكيلية، وفقاً لموقع "بوابة الأهرام" الحكومي.

وكانت أفلاطون "سيدة أرستقراطية" شديدة الاهتمام بالفقراء في المجتمع المصري، وخاصةً الموجودين في الريف المصري والسجون، بحسب ما ذكره موقع الهيئة العامة للاستعلامات في مصر.

وأشارت الهيئة إلى أن الفنانة كانت تتبع المنهج السريالي في أعمالها الفنية، ولكن بدأ توجهها الفني يتغير مع مرور الوقت وانخراطها في العمل السياسي، ودخولها السجن في عام 1959 كمعتقلة سياسية.

ومن أشهر أعمال الفنانة المصرية: "جمع الذرة"، و"حاملة شجر الموز"، و"جمع البرتقال"، و"سوق الجمال"، وفقاً لموقع بوابة الأهرام.

وذكر الموقع أيضاً أن الفنانة أصدرت عدّة مؤلفات، ومنها "80 مليون امرأة معنا" في عام 1947، و"نحن النساء المصريات" في عام 1949.

ونالت أفلاطون جوائز محلية منها جائزتين من صالون القاهرة في عامي 1956و1957، وفقاً للموقع، وأما على المستوى المحلي، فنالت الفنانة وسام "فارس للفنون والآداب 1985 – 1986" من وزارة الثقافة الفرنسية.

وعبرّ بعض المغردون عن امتنانهم بسبب تخليد غوغل لذكرى الفنانة الراحلة.