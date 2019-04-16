بتصاميم "جريئة".. فنانة تعطي لمحة عن "حجاب المستقبل"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل سبق أن تساءلت عمّا سيبدو عليه الحجاب في المستقبل؟ تستطيع أن تشبع فضولك من خلال تفقد مشروع "Hijab in Transition" الجريء والمفعم بالألوان للفنانة الهولندية بيرين فيلومين.

ومن خلال مشاريعها، تقوم الفنانة بيرين فيلومين بمراقبة العالم الذي يتصف بالعولمة، لطرح أسئلة للمستقبل.

وبعدها تقوم فيلومين، التي تعمل تحت الاسم المستعار "KIDS OF THE UNIVERSE"، بتحويل ملاحظاتها إلى صور مؤثرة بمساعدة التصوير الفوتوغرافي، والرسومات ثلاثية الأبعاد، والموضة.

وينعكس ذلك خلال مشروعها "Hijab in Transition" الذي بدأته في عام 2018، والذي يُظهر مجموعة من النساء، تتزيّن بتصاميم وتشكيلات مختلفة من الحجاب.

وبألوانه الجريئة والفاقعة وأشكاله المختلفة، أعطت الفنانة الحجاب طابعاً غير اعتيادي، فقالت في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "ركزت بشكل خاص على المظهر، والألوان، والطبعات، فأردت أن أعطي المجموعة طابعأً مستقبلياً.. وحضرياً".

وأطلقت الفنانة هذا المشروع من أجل النساء المسلمات المهتمات بالموضة، و"النساء التقدميات اللواتي لا يخفن من التغيير في نطاق ثقافتهن".

واستوحت فيلومين مشروعها من عدة عوامل، ومنها رؤيتها لفتاةً ترتدي غطاء رأس أسود اللون مع قبعة سوداء من العلامة التجارية "أديداس" خلال زيارتها لمعرض في روتردام، فقالت الفنانة إنها وجدت ذلك المزيج "ساحراً جداً".

وأصبحت الفنانة تتساءل عما إذا كانت الثقافات تندمج مع بعضها البعض، وهكذا "أصبحت مهووسة بالحجاب، وبدأت القيام بالعديد من الأبحاث".

وترى الهولندية أن الحجاب هو أمر بارز جداً عندما ترتديه النساء في مدينة روتردام، ما يجعله "هدفاً سهلاً للتمييز في المعاملة"، وفقاً لما قالته.

ولذلك، تهدف فيلومين من خلال مشروع "Hijab in Transition"، إلى تسليط الضوء على الحجاب في عالم الموضة لتطبيعه وجعله "مقبولاً بشكل أكبر".

ونتيجة عالمنا المتغير الذي تتصادم ونتدمج فيه الثقافات، أرادت الفنانة أيضاً عرض "مجموعة جديدة من التعبيرات الرمزية في القرن الـ21".

وتؤكد الفنانة أن الثقافات المختلفة يجب ألا تتنافر من بعضها البعض، بل من المفترض أن تلهم بعضها البعض، إذ قالت: "دعونا نحتفل بالتنوع الفائق في عالمٍ دائم التغيير!"