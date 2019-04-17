كيف خطفت صديقة كريستيانو رونالدو الأنظار على مدرجات ملعب اليوفنتوس؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يكن نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وحده على أرضية ملعب "يوفنتوس أرينا".. فرغم الدعم الذي يتلقاه من معجبيه، إلا أن صديقته عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريغيز، قد حرصت على التواجد أيضاً لتشجيعه.

وفي صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، ظهرت رودريغيز على مدرجات الملعب، بإطلالة أثارت انتباه العديد من الأشخاص، ولاقت تفاعلاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وارتدت صديقة كريستيانو رونالدو فستاناً قصيراً أسود اللون، وحذاء شتائي طويل بكعب عالي. وكانت قد أكملت رودريغيز إطلالتها بحقيبة صغيرة خضراء اللون، وإكسسوارات ناعمة. وبالنسبة إلى تسريحة شعرها، فتركته منفرداً إلى الخلف.

ولاقت الصورة إعجاب العديد من متابعي رودريغيز، إذ وصفها البعض بـ"المثيرة" و"الأجمل". وكون صديقة رونالدو تمتهن مجال عرض الأزياء، فمن الطبيعي أن تظل بكامل أناقتها، وذلك واضح من خلال صورها عبر حسابها على موقع "إنستغرام".

وفي المباراة التي حضرتها رودريغيز، يُشار إلى أن فريق "أياكس" الهولندي قد فاز على مضيفه يوفنتوس الإيطالي، بهدفين مقابل هدف وحيد، ليعبر لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ فترة طويلة.