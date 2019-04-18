دمج وجهي محمد صلاح وكريستيانو رونالدو بصورة واحدة.. كيف تبدو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل سبق أن روادك الفضول حول النتيجة النهائية، في حالة دمج وجهي نجمي كرة القدم، اللاعب المصري لنادي ليفربول محمد صلاح، والبرتغالي كريستيانو رونالدو؟ ستجد جواب سؤالك لدى الفنان ومحرر الفيديوهات والصور الفرنسي، بنجامين جاين.

وبدأ جاين مسيرته في دمج الوجوه مع أفراد عائلته، إذ لاحظ أنه سيكون من الرائع أخذ هذا الإنتاج الفني إلى مرحلة جديدة.. وذلك من خلال توحيد وجوه أبرز المشاهير العالميين.

ويختار الفنان الفرنسي صور المشاهير بشكل عشوائي، أو بناءً على طلبات متابعيه، غير متوقعاً أن أعماله ستنال إعجاب ما يزيد عن 60 ألف شخص، عبر حسابه على موقع "إنستغرام".

ولم يكن محمد صلاح النجم العربي الوحيد الذي شمله جاين في أعماله، إذ سبق أن دمج وجه الممثل المصري رامي مالك مع أسطورة الموسيقى فريدي ميركوري. ليس ذلك فحسب، وإنما جمع ايضاً بين وجهي الشقيقتين وعارضتي الأزياء جيجي وبيلا حديد.

وفي حديث الفنان الفرنسي مع موقع CNN بالعربية، قال إن "إحدى الأعمال المفضلة لدي هي صورة ناتالي بورتمان ولانا دل راي.. ففي رأيي، تتوازن ملامح الوجهين بشكل جيد".

ورغم أن لم يتواصل أي من المشاهير مع الفنان الفرنسي، إلا أن العديد منهم قد لاحظوا أعماله، مثل عارضة الأزياء الأمريكية، فلسطينية الأصل، جيجي حديد، والفنان الأمريكي جو جوناس، فضلاً عن الممثلتين صوفي تيرنر، وليلي كولينز.

وإذا كنت تتساءل كيف سيبدو شكل المشاهير عند دمج صورهم، فإليك لمحة عن طبيعة عمل جاين :