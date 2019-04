دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حصل الفنان الإيطالي فيديريكو بوريلا على لقب "مصور العام" خلال حفل توزيع جوائز "سوني العالمية" للتصوير الفوتوغرافي المرموق لعام 2019، والذي استقطب 327 ألف مشاركة من 195 دولة.

وتستكشف سلسلة بوريلا التي تدعى "Five Degrees" انتحار الذكور المزارعين في تاميل نادو بالهند، وهي منطقة تعاني من أسوأ موجة جفاف منذ 140 عاماً.

وقال رئيس الحكام للفئة الاحترافية للمسابقة، مايك ترو: "مع تغيير الاحتباس الحراري لوجه الحياة بشكل أسرع، وخاصة في الدول النامية وغير المتطورة، تصبح أعمال فنانين مثل بوريلا مطلوبة بشكل أكبر".

وكرمت الجوائز العديد من المصورين في 4 مسابقات، وهي: المفتوحة، والاحترافية، والمسابقة الخاصة بالشباب، والطلبة.

وأُعلن عن أسماء الفائزين في حفل أُقيم في لندن، الأربعاء.

وهناك 10 فئات في المسابقة الاحترافية، تغطي مجالات متنوعة منها الوثائقية، وتصوير الجماد، والمناظر الطبيعية.

وأما المصورة الهولندية ماركينا ماسيوس، فاحتلت المرتبة الأولى في فئة التصوير الإبداعي عبر سلستها "Chosen [not] to be"، والتي تركز على الطريقة التي تجاهلت بها الفنون البصرية الأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون.

وأما المركز الثاني، فكان من نصيب المصورة الأمريكية ليا شريتينثيلر، ويُعاين مشروعها، "The Invasive Species of the Built Environment"، مشاريع بناء مثيرة للجدل في هاواي.

وحصد المصور بول كوروش من فرنسا على المركز الثالث بمشروعه "The Normals"، الذي يستكشف الأشخاص غريبي الأطوار الذين يتحدون المعايير الاجتماعية في ريو دي جانيرو في البرازيل.

وفي فئة الهندسة المعمارية، فاز المصور ستيفان زيرويس بالجائزة الأولى فضلاً عن الصور التي التقطها بطائرة ذاتية القيادة "درون" لحمامات السباحة العامة في ألمانيا لسلسلته،"Cut Outs - Pools 2018".

والتقط المصور الفنلندي، توماس أوشيمو، مصحة "Paimio"، وهي مصحة سابقة لمرض السل في جنوب غرب فنلندا.

وتلتقط هذه السلسة، التي حازت على المركز الثاني، مبنى شيده المعماريان ألفار وأينو ألتو عام 1933، ويتميز بطابعه الوظيفي.

وحاز المصور الألماني بيتر فرانك على المركز الثالث بسلسلته "Back to the Future" التي تجمع بين الهندسة المعمارية والطبيعة.

وسيتم عرض صور من القائمة المختصرة، والصور الفائزة في "سومرست هاوس" بلندن من 18 ابريل/نيسان إلى 6 مايو/أيار في عام 2019.