بإطلالة "جريئة" وتصميم "شفاف".. كايلي جينر ترتدي فساتين مصممين عربيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لطالما أحب مجال تصميم الأزياء منذ صغره، الأمر الذي دفعه إلى اتباع شغفه وإطلاق علامته التجارية الخاصة، فلم تنل أعماله إعجاب نجوم الشرق الأوسط فحسب، وإنما أيضاً العديد من المشاهير العالميين.

ومن الواضح أن تصاميم اللبناني، نيكولا جبران، قد شجعت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي، كايلي جينر، على اختياره دون أي تردد، وذلك حتى تتزين بإطلالته أثناء جلسة تصوير مجلة "S Moda".

وفي صورة نشرها المصمم اللبناني عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، ظهرت جينر بتصميم أسود يتميز بفتحات "جريئة"، كان قد تميز بها الجزء العلوي من الفستان.

ولم تجذب تصاميم جبران نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي فحسب، وإنما لاقت اهتمام العديد من الفنانين المعروفين عالمياً، مثل المغنية الأمريكية ماريا كاري، وعارضة الأزياء الأمريكية كيندال جينر، فضلاً عن مغنية الراب الأمريكية كاردي بي.

وحرصت جينر على الظهور بإطلالة مختلفة خلال جلسة تصوير المجلة، حيث كانت قد صُممت أيضاً بأنامل عربية وتحديداً كويتية. ففي فستان أسود قصير، يبدو شفافاً عند أجزاء معينة، تألقت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي للمرة الأخرى بتصميم من توقيع الكويتي يوسف الجسمي.

وبالطبع، هذه ليست المرة الأولى التي ترتدي بها جينر أحد تصاميم الجسمي، الذي يعد صاحب العلامة التجارية "Yousef Aljasmi Haute Coutoure"، إذ سبق أن ظهرت بفستان شفاف ومرصع بالمجوهرات اللامعة.