بالصور..كنيسة قلب لوزة في سوريا التي ألهمت كاتدرائية نوتردام في باريس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُعد كاتدرائية نوتردام، أيقونة العاصمة الفرنسية، باريس. ولكن، هل تعلم أن هناك علاقة بين هذه الكاتدرائية وكنيسة مهجورة في سوريا؟

ومع أنها موجودة في أوروبا، إلا أنه يمكن اتباع مصدر إلهام التفاصيل المعمارية لكاتدرائية نوتردام في العالم العربي، وفي سوريا بالتحديد.

وفي قرية قلب لوزة بمحافظة إدلب الشمالية الغربية، تقبع كنيسة مهجورة تعود إلى القرن الخامس.

وسبقت هذه الكنيسة، التي شيدت من الحجر الجيري، كاتدرائية نوتردام الأيقونية التي اكتملت عملية بنائها، في القرن الـ13.

وتُعتبر الكنيسة أفضل مثال لفن العمارة البيزنطية في سوريا.

كما أنها تعتبر مصدر إلهام مختلف الكاتدرائيات القوطية والرومانية في أوروبا، إضافةً إلى المعلم الباريسي الشهير، الذي احترق مؤخراً.

وعند زيارة هذه الكنيسة القديمة، يمكنك أن ترى أثر الزمن على هيكلها، سواءً من أقواسها المزخرفة، أو النباتات التي تخرج من زواياها الصخرية.