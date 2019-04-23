بالصور..كنيسة قلب لوزة في سوريا التي ألهمت كاتدرائية نوتردام في باريس

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ما علاقة هذه الكنيسة المهجورة بسوريا بكاتدرائية نوتردام بباريس؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُعد كاتدرائية نوتردام، أيقونة العاصمة الفرنسية، باريس. ولكن، هل تعلم أن هناك علاقة بين هذه الكاتدرائية وكنيسة مهجورة في سوريا؟

ومع أنها موجودة في أوروبا، إلا أنه يمكن اتباع مصدر إلهام التفاصيل المعمارية لكاتدرائية نوتردام في العالم العربي، وفي سوريا بالتحديد.

ما علاقة هذه الكنيسة المهجورة بسوريا بكاتدرائية نوتردام بباريس؟

وفي قرية قلب لوزة بمحافظة إدلب الشمالية الغربية، تقبع كنيسة مهجورة تعود إلى القرن الخامس.

ما علاقة هذه الكنيسة المهجورة بسوريا بكاتدرائية نوتردام بباريس؟

وسبقت هذه الكنيسة، التي شيدت من الحجر الجيري، كاتدرائية نوتردام الأيقونية التي اكتملت عملية بنائها، في القرن الـ13.

ما علاقة هذه الكنيسة المهجورة بسوريا بكاتدرائية نوتردام بباريس؟

وتُعتبر الكنيسة أفضل مثال لفن العمارة البيزنطية في سوريا.

ما علاقة هذه الكنيسة المهجورة بسوريا بكاتدرائية نوتردام بباريس؟

 كما أنها تعتبر مصدر إلهام مختلف الكاتدرائيات القوطية والرومانية في أوروبا، إضافةً إلى المعلم الباريسي الشهير، الذي احترق مؤخراً.

ما علاقة هذه الكنيسة المهجورة بسوريا بكاتدرائية نوتردام بباريس؟

وعند زيارة هذه الكنيسة القديمة، يمكنك أن ترى أثر الزمن على هيكلها، سواءً من أقواسها المزخرفة، أو النباتات التي تخرج من زواياها الصخرية.

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