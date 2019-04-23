دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يراود العديد من الأشخاص الفضول حول حفلات الزفاف التي تُقيمها العائلات المالكة حول العالم، لتتحول جميع الأنظار من العروسين إلى تصاميم الحفل الفاخرة.

وفُرشت السجادات الزرقاء اللون، التي تكتسي بعض من أجزائها اللون الذهبي، حيث يقف العروسان وسط مجموعة من الأقارب والأصدقاء لالتقاط صورة تذكارية، توثق تاريخ 19 أبريل/ نيسان 2019، المميز لدى الماليزيين.

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية، "برناما"، احتفل ولي عهد ولاية كلنتن، تينغكو محمد فايز بترا، بزواجه من السويدية صوفي لويز جوهانسون، في قصر "استانا بالاي بيسار"، بمدينة كوتا بهارو.

وإذا راودك الفضول حول ما ارتدته العروس في يومها المميز، فتألقت بفستان يطغى عليه لون البيج أو الكريمي. وبالطبع، أكملت جوهانسون، التي تبلغ من العمر 33 عاماً، إطلالتها بشعر مرفوع، كان قد زُين بتاج "ألماسي".

وكانت قد قُرأت خطبة الزواج من قبل مفتي ولاية كلنتن محمد شكري محمد، بحسب ما ذكرته "برناما". وبالطبع، حضر مراسم الاحتفال بعض الأفراد المقربين من العائلة المالكة في ولاية كلنتن، فضلاً عن وجود الأصدقاء المقربين للزوجين.