بيونسيه بمظهر الملكة المصرية نفرتيتي بتاج من أنامل عربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نيكولا جبران.. مصمم لبناني تصدر اسمه مختلف الوسائل الإعلامية، وذلك بسبب تصاميمه التي حفزت العديد من نجوم الشرق الأوسط والعالم على ارتدائها.

ورغم أن الفنانة العالمية بيونسيه قد ارتدت سابقاً للمصمم اللبناني، نيكولا جبران، إلّا أن إبداعه تصدر هذه المرة غلاف البوستر الدعائي لفيلمها الوثائقي "Homecoming".

وفي صورتين نشرهما المصمم اللبناني، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، ظهرت بيونسيه بتاج يُحاكي ويُشبه تصميم تاج الملكة الفرعونية نفرتيتي. وبدوره، أرفق جبران إحدى صوره بتعليق "أخذت العناوين إلى مستوى آخر، لا تتوقف بيونسيه عن إذهال العالم، إذ اختارت نيكولا جبران مرة أخرى".

ولم تجذب تصاميم جبران الفنانة العالمية بيونسيه فحسب، وإنما لاقت اهتمام العديد من الفنانين المعروفين عالمياً، مثل المغنية الأمريكية ماريا كاري، وعارضة الأزياء الأمريكية كيندال جينر، فضلاً عن مغنية الراب الأمريكية كاردي بي.

ويُشار إلى أن الفيلم الوثائقي "Homecoming" يرصد رحلة بيونسيه، التي تنتهك القواعد بهدف توفير مساحة لكل امرأة ذات بشرة داكنة، ترغب في إيصال صوتها للناس.

وبعد مرور 80 عاماً على أداء المغنية الأمريكية، ماريان أندرسون، في واشنطن، قدمت الفنانة العالمية أداءً فريداً من نوعه على خشبة مسرح مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقى والفنون عام 2018، أمام أكثر من مائة ألف شخص، لتكون بذلك أول امرأة ببشرة داكنة تتصدر عناوين الحدث.