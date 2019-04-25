محمد صلاح و"أم التنانين".. ما قصة الصورة التي جمعتهما سوياً؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعيداً عما يرتديه النجم المصري، محمد صلاح، في ملاعب كرة القدم.. حرص صلاح على التألق بعشاء مجلة "تايم"، احتفالاً باختياره ضمن قائمة أكثر مائة شخصية مؤثرة للعام 2019.

وفي حال سؤالك عما ارتداه اللاعب المصري، فظهر ببدلة "توكسيدو" سوداء بالإضافة إلى قميص أبيض، ليس ذلك فحسب، وإنما أكمل إطلالته بربطة عنق يتناسق لونها مع لون البدلة.

ويبقى السؤال.. من الممثلين الذين التقى بهما صلاح خلال حفل العشاء، الذي أقامته مجلة "تايم" الأمريكية، وتم تداول صوره معهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟

وفي صورة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، ظهر اللاعب المصري برفقة الممثلة البريطانية إميليا كلارك، التي تؤدي دوراً في مسلسل "صراع العروش". وغرّد صلاح قائلاً "مع أم التنانين بنفسها".

ومن الواضح أنه شعر العديد من الأشخاص، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسعادة كبيرة بعد رؤية الصورة التي جمعت محمد صلاح والممثل الأمريكي، من أصول مصرية، رامي مالك.

وأعادت الفنانة المصرية نيللي كريم نشر صورة النجمين المصريين عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، وكانت قد أُرفقتها بتعليق "اجتمع المصريان في عشاء "تايم 100" بمدينة نيويورك الليلة الماضية، احتفالاً باختيارهما ضمن قائمة أكثر مائة شخصية مؤثرة في العالم".