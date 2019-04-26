دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رفعت شبكة آغا خان الستار عن المشاريع المرشحة لنيل جائزتها للعمارة، في دورتها لعام 2019، وكانت قد شملت عدداً من المشاريع، التي تأخذ من الدول العربية مقراً لها.

إليك فيما يلي قائمة المشاريع العربية المرشحة:

البحرين:

يستعرض مشروع "إحياء مدينة المحرّق" تاريخ تجارة اللؤلؤ في شبه الجزيرة العربية على مر القرون الماضية، بالإضافة إلى فترة ازدهار البحرين في القرن التاسع عشر.

لبنان:

توفر "المدرسة الجراحية" في المرج مرافقاً تعليمية لأطفال من 300 عائلة سورية لاجئة. ليس ذلك فحسب، وإنما تشكل أيضاً مركزاً للأنشطة المجتمعية، ومأوى آمنا في حال وقوع أي زلازل أو عواصف ثلجية.

عُمان:

كان لـ "سوق مطرح الأسماك" بمسقط، دوراً تجاه السياحة العمانية المتنامية، إذ يسعى أيضاً إلى إحياء تقاليد وتجارة صيد الأسماك في المنطقة.

فلسطين:

نظراً لاعتماده تقنيات البناء المستدامة، يتميز "المتحف الفلسطيني" في بيرزيت، الذي يقع على رأس تلة عالية، بحصوله على شهادة الريادة الذهبية.

قطر:

بالنسبة إلى أحد عناصر التطور الثقافي وسط مدينة الدوحة، تتألف "متاحف مشيرب" من 4 منازل تاريخية ذات فناء داخلي، يعود تاريخها إلى أوائل القرن العشرين.

الإمارات العربية المتحدة:

تتعدد مشاريع الإمارات المعمارية، التي جرى ترشيحها لجائزة الأغا خان. فأولها "شارع السركال" بدبي، حيث إنه عبارة عن مجمع صناعي سابق تم تحويله إلى مركز للفعاليات الثقافية. وبالنسبة إلى "مركز واسط للأراضي الرطبة" بالشارقة، فهو لا يساهم في تحويل الأراضي القاحلة إلى رطبة فحسب، وإنما أيضاً يعمل "كمحفز للتنوع البیولوجي والتعلیم البیئي".

وإذا راودك الفضول حول "ساحة المريجة للفنون"، التي تتخذ من الشارقة مقراً لها أيضاً، فقد تحولت إلى مقر للفن المعاصر، لتساهم بذلك في تقديم "بيئة حضرية ومعمارية مثالية".

وبعيداً عن التميز المعماري، يُشار إلى أن جائزة الأغا خان للعمارة تختلف عن غيرها من الجوائز، إذ تعمل على اختيار مشاريعاً تتراوح من "النهوض بالأحیاء الفقیرة وصولاً إلى المباني "الخضراء" الشاهقة"، وذلك حسب ما نقله الموقع الرسمي.