بُني من قطع الزجاج وتغطيه المرايا..ادخل إلى مسجد "ملك الضوء" في إيران

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نشر الأحد ، 28 ابريل / نيسان 2019

احبس أنفاسك.. ستدخل أحد أجمل مساجد العالم في الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مسجد "شاه جراغ" الذي يعني باللغة الفارسية "ملك الضوء" هو مسجد يضم ضريحاً، ويستقبل آلاف المصلين المسلمين.

التجول داخل هذا المسجد والضريح في مدينة شيراز الإيرانية، هو أشبه بحضور أحد العروض الضوئية الأكثر قداسة في العالم.

وبُني المسجد من قطع الزجاج والبلاط متعدد الألوان، ويُعتبر ثالث أهم وجهة دينية في إيران.

وبدأ المسجد كموقع ضريح في حوالي العام 900 ميلادي، لشخصية إسلامية شيعية مهمة

ومن ثم استكملت أعمال التوسيع والتحسين على مدى السنوات.

واتخذت قرار تزيين المسجد بالمرايا في القرن الـ14 الملكة تاش خاتون، إذ أرادت أن يكثف المسجد كمية الضوء الذي يدخله بأكثر من ألف مرة، تقديرا لاسمه.

ورغم أنه بُني ليكون ضريحاً مقدساً، ووجهة مهمة للمسلمين الشيعة، إلا أنه يستطيع أي شخص مهما كانت ديانته دخول المسجد لتأمل جماله الساحر.