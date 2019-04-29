دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من العيون إلى الشجاعة والتحلي بروح النكتة، هناك أشياء كثيرة يمكن أن تجذب النساء إلى الرجال. قد تخالفنا الرأي في بعض ما سنذكره هنا، لكن ستجد الكثير من النساء أن هذه "النقاط الذهبية" تؤدي دوراً أسياسياً في إصدارهن "الحكم" على الرجل من المرة الأولى.

عيون جميلة وصحية المظهر: تؤشر العيون إلى مستوى صحة الفرد، ويعتبرها البعض كأكثر ميزة جذابة

الذكاء: الشخص المطلع للغاية وصاحب المسيرة المهنية الناجحة يعتبر جذاباً للجنس اللطيف

رشاقة الجسم: في غضون ثوان، ستحكم المرأة عليك إن كنت جذاباً أم لا. الرشاقة تشير إلى أنك رفيق صحي

الوضع المادي: تدل الثروة أحياناً على القوة والأمان والراحة، وهذا ما يجذب العديد من النساء

القدرة على الإقناع والمعتقدات القوية: كن صاحب رأي ولا تتخلى عن مبادئك الراسخة ومعتقداتك

الحيوية: معظم الناس ليس لديهم ما يكفي منها، لكنها جذابة جداً للنساء

الإهتمام بتفاصيل حياتك: الانتباه إلى التفاصيل في حياتك يعني أنك ستهتم بتفاصيل حياتها

الشجاعة: التحلي بالشجاعة في حالات الطوارئ أمر جذاب ويشير إلى أنك ستتمكن من حمايتها

المظهر الجيد: التمتع بذوق رفيع في اختيار الملابس، يدل على وضعك الاجتماعي، ويظهر أنك تعتني بنفسك

التحلي بروح النكتة: أن تكون قادراً على الضحك أمر ضروري، وإذا استطعت أن تضحكها، فقد قطعت منتصف الطريق