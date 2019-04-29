"اسكت يا بؤي".. هل مرّ حفل شيرين بالسعودية دون أي تعليق؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لطالما عُرفت المطربة المصرية، شيرين عبدالوهاب، بـ "زلات" اللسان التي كانت سبباً في تعرضها لـ "سيل" من الاتهامات والانتقادات.. فخلال تواجدها الأخير بالسعودية، وتحديداً الرياض، هل مرّ حفلها الغنائي دون أي تعليق؟

ونشرت الفنانة المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، صورة كانت قد أرفقتها بتعليق "لا يوجد كلام يصف مدى سعادتي بجمهور أهل الرياض الرائع وكرم استقبالهم، شعرت بالسعادة الشديدة معهم".

وشارك العديد من المغردين بلقطات تنقل الأجواء الرومانسية، والمفرحة، و"المضحكة" في حفل شيرين، حيث ظهرت في إحدى المقاطع وهي تُمازح جمهورها قائلة: "اسكت يا بؤي".

وعبر موقع "تويتر"، تعددت تغريدات الناس حول جملة شيرين "اسكت يا بؤي" خلال حفلاها الأخير بالرياض، فهناك من اعتبر أن تعليقها نابع من لُطفها وعفويتها وحسن نيتها، وهناك من اعتبر أيضاً أن توقفها عن الحديث هو نتيجة الضغوطات التي تُحاصرها.

وخلال مطلع العام، قالت شيرين في إحدى حفلات رأس السنة "أنا خسارة في مصر"، وقالت خلال إحيائها إحدى الحفلات بتونس : "بنتى بتقولى هتعملى حفلة في بقدونس". وخلال إحيائها حفلة غنائية بمدينة الشارقة الإماراتية، طلبت إحدى الفتيات من الجمهور أن تلقي شيرين أغنية "ماشربتش من نيلها"، لترد قائلة: "هيجيلك بالبلهارسيا".