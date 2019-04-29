مايكل جاكسون يؤدي عرضاً غنائياً في مدينة دبي.. كيف ذلك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل بإمكانك توقع ردة فعلك إذا صادفت الفنان العالمي، مايكل جاكسون، في الشارع أو في أحد مطاعم مدينة دبي؟ حتماً ستشعر بالذهول للوهلة الأولى، الأمر الذي سيدفعك إلى التدقيق في ملامحه مرة أخرى.

إذا كنت تحاول مقارنته بصوت أو حركات مايكل جاكسون، التي لطالما أدهشت الجميع، فمن الصعب أن تجد فارقاً كبيراً، لأن خبرة المقلد الباكستاني موداسر محمد طوال 20 عاماً، في هذا المجال قد أبهرت العديد من الأشخاص.

ومن الواضح، أن محمد قد أنجز وظيفته حول دراسة تفاصيل مايكل جاكسون، سواء من الناحيتين المظهرية أو الموسيقية. وقبل ساعات من تقديم عرضه، يحرص على وضع مساحيق تجميلية ووصلات شعر تجعله يُشبه الفنان العالمي.

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، قال المقلّد الباكستاني، والمعروف باسم "موداسر جاكسون"، إنه كان يعتمد سابقاً على الغناء بتحريك شفتيه.. ولكن بعد التدريبات الصوتية التي قام بها، فإن نسبة 95 في المائة مما يغنيه، هو أداء حي أمام الناس.

ويُشار إلى أن اختيار محمد للفنان العالمي مايكل جاكسون قد حدث صدفة، إذ كانت طريقة رقصه تتوافق مع لون أغانيه، قائلاً "إنني أرقص مثله، فلما لا أرتدي مثله أيضاً".

شاهد شبيه مايكل جاكسون الباكستاني في مقابلة خاصة بالفيديو أعلاه: