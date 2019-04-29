دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تكتسح مواقع التواصل الاجتماعي بعض الحسابات "المزيفة" لأشخاص زعموا الثرّاء.. وبالطبع، من السهل جداً أن يقف أي شخص أمام سيارة فاخرة، ويدّعي أنها ملكه.

وبينما يعد تشارلز موريتز من الأشخاص الذين يتبعون نمط حياة الأغنياء، قرّر بدوره تسليط الضوء على الأثرياء "الحقيقيين" وطبيعة الأماكن التي يقومون عادة بزيارتها، مثل مطعم الشيف التركي الشهير، نصرت غوشكيه، بدبي. بالإضافة إلى مطعمي "Cipriani" و"Harrod" في لندن.

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، قال موريتز إن "الهدف هو إظهار حياة الأثرياء، وإلهام الأشخاص العاديين الذين تُتاح لهم فرصة السفر"، موضحاً "إذا كنت تعيش في لندن، فلن تدفع مبالغ طائلة سوى رسوم النقل لزيارة الأماكن التي يقضي فيها الأثرياء أوقاتهم.. آمل أن يمثل هذا الحساب مصدر إلهام لخطط عطلة نهاية الأسبوع".

وغالباً، ما تصل إلى موريتز رسائل من أثرياء يرغبون في نشر صورهم على حساب "Super Rich Kids Secret" عبر "إنستغرام، ليشكل بذلك منصة تسنح لهم فرصة "التباهي" أمام أصدقائهم بحقيبة الـ "غوتشي" الجديدة، على سبيل المثال.

وإذا راودك الفضول حول البلاد التي يأتي منها هؤلاء الأثرياء، فقد أوضح موريتز أن الغالبية من بينهم أمريكيين أو أوروبيين من الطبقة الأرستقراطية. وبالنسبة إلى أثرياء الشرق الأوسط، فيعيش غالبيتهم في لندن أو دبي.

ومن الطبيعي، أن يتنقل الأثرياء في جميع أنحاء العالم، ولكن يبدو أن أكثر المناطق التي يفضلونها خلال فصل الشتاء هي مدينة دبي وبلدة غشتاد السويسرية. وفي فصل الصيف، يلجأ بعضهم إلى جزر المالديف، وبلدة سان تروبيه الفرنسية، وساحل أمالفي الإيطالي.