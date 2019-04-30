دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تألقت عارضة الأزياء المسلمة، حليمة عدن، بطلة جديدة وفريدة من نوعها، ببوركيني وغطاء رأس، لتصبح أول عارضة أزياء ترتدي زياً كهذا على غلاف "sport Illustrated".

وكانت عدن، التي أصبحت أول متسابقة ترتدي الحجاب والبوركيني خلال مسابقة ملكة جمال مينيسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2016، قد قالت لـCNN في ذلك الوقت إن "العديد من المسلمات يشعرن بأنهن لسن جزءاً من معايير جمال المجتمع"، مضيفة: "كنت أريد أن أقول لهن بأنه من الطبيعي أن يتميزن بالاختلاف، لأن الاختلاف جميل أيضاً".

وشاركت عدن الشعور ذاته أثناء حملة التصوير، إذ قالت في فيديو خلف الكواليس: "كوني كبرت في الولايات المتحدة لم أشعر حقاً بأنه يتم تمثيلي، لأنني لم أستطع أن أقلب صفحات المجلة وأرى فتاة ترتدي الحجاب"، مضيفة: "لا تخافي من أن تكوني الأولى".

وترعرعت الشابة الأمريكية من أصول صومالية، في مخيم للاجئين في كينيا، قبل أن تنتقل مع أهلها إلى أمريكا عندما كانت في السابعة من عمرها.

ويذكر أن حملة التصوير لـ “Sport Illustrated”، قد أجريت على شاطئ واتامو الكيني، إذ قالت عدن للمجلة إنها تذكرت نفسها عندما كانت في السادسة من عمرها في إحدى مخيمات اللاجئين في كينيا، مضيفة: "أن أكبر وأعيش الحلم الأمريكي وأعود إلى كينيا للتصوير للمجلة في أجمل المناطق بكينيا.. لا أظن أن هذه قصة يستطيع أي شخص أن يختلقها".

وليست هذه المرة الأولى التي تصنع الشابة فيها التاريخ، إذ أصبحت في مارس/أذار واحدة من ثلاث عارضات أزياء محجبات من البشرة السمراء، واللواتي وُضعت صورهن على غلاف مجلة فوغ العربية.

وفي أبريل/نيسان 2018، كانت عدن قد أعادت كتابة اسمها في عالم الأزياء، كأول محجبة على غلاف مجلة "فوغ" البريطانية.

وكانت عارضة الأزياء الصومالية/ الأمريكية قد قالت لـ CNN إنها تشجع النساء بالبقاء صادقات مع أنفسهن، وتشجعهن على الخروج وعدم الخوف من كونهن أول من يقمن بعمل ما.