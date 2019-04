View this post on Instagram

This April, #VogueArabia celebrates modest fashion, with Halima Aden (@halima), Amina Adan (@amina_adan), and Ikram Abdi Omar (@ikramabdi), gracing our covers. In an issue dedicated to female empowerment, we catch up with US congresswoman Ilhan Omar, athletes Ibtihaj Muhammad and Zahra Lari, and CEO Ghizlan Guenez, among other inspirational women. Want to know more? Visit Vogue.me for the full scoop. Cover 1 of 4 في عدد أبريل، تحتفي #ڤوغ_العربية بالأزياء المحتشمة، مع حليمة آدن، وأمينة آدن، وإكرام عبدي عمر، واللواتي يتألقن على أغلفة هذا العدد المكرس لتمكين المرأة. وعلى صفحاته، نلتقي نائبة الكونغرس الأمريكي إلهان عمر؛ والبطلتين الرياضيتين ابتهاج محمد، وزهرة لاري؛ والرئيسة التنفيذية غزلان غينيز، وغيرهن من النساء الملهمات. هل ترغبون في قراءة المزيد؟ تفضلوا بزيارة موقع ڤوغ العربية لتطلعوا على جميع مواضيعه الحصرية. الغلاف الأول من بين الأغلفة الأربعة Editor-in-Chief Manuel Arnaut (@mrarnaut) | Photography: Txema Yeste (@txemayeste) | Fashion Director: Katie Trotter (@katieellentrotter) | Make up: Karim Rahman (@karimrahmanmakeup) | Text: Christine van Deemter (@christine_vand)