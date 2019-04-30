كيف علق الفنانون على خبر وفاة راغد قيس مؤسس صفحة "شرطة المشاهير"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار خبر وفاة، راغد قيس، مؤسس صفحة "شرطة المشاهير" ، الاثنين 29 أبريل/ نيسان 2019، استياء العديد من الفنانين على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تساءل كثيرون عن سبب الموت المفاجئ، ونعى العديد من النجوم العرب مؤسس صفحة "شرطة المشاهير" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت الفنانة اللبنانية، إليسا من أوائل الفنانين المعزين، إذ عبرت عن حزنها قائلة على حسابها الخاص على تويتر: "كتير زعلت لما سمعت بخبر وفاة راغد قيس"، كما تابعت مشيرة إلى أنها لم تكن على معرفة شخصية به، مضيفة أن تعليقاته كانت "قاسية" في بعض الأحيان، على حد تعبيرها.

وشارك كل من الممثل السوري، تيم حسن، وزوجته الإعلامية المصرية، وفاء الكيلاني صورة لراغد قيس، وعلقت الكيلاني عبر حسابها الخاص على تويتر قائلة: "عمري ما شفتك بس كنت بحس إنك إنسان قلبك طيب رغم لسانك اللاذع".

ونعت كل من الفنانة لطيفة التونسية ودينا حايك وفاة قيس، كما شاركت الفنانة كارول سماحة فيديو من صفحة شرطة المشاهير وعلقت عليه قائلة عبر تويتر: "في أشخاص من غير ما نعرفن ولا نقابلن، روحن الحلوي بتترك اثر فينا.. زعلت لما سمعت هالخبر.. الله يرحمك # راغد_قيس".

واشتهر حساب "شرطة المشاهير" على انستغرام، بالتعليقات المختلفة على تصرفات بعض الفنانين وأعمالهم الفنية، والتي تراوحت بين السلبية والإيجابية.