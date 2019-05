بعيداً عن عروض الأزياء.. كيندال جينر تُطلق قلماً لتبييض الأسنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعيداً عن البرنامج الأمريكي الواقعي "Keeping up with the Kardashians"، من المعروف أن كل شخص من أفراد هذه العائلة يسلك طريقاً خاصاً به على الصعيد المهني. ولكن، هل يراودك الفضول حول العمل الذي كانت كيندال جينر جزءاً منه مؤخراً؟

وبدورها، قررت عارضة الأزياء، وهي إحدى أيضاً نجمات تلفزيون الواقع الأمريكي، أن تعمل بالشراكة مع علامة "Moon" التجارية التي تتخصص بالعناية في الأسنان.

قد تظن أن ما أطلقته جينر هو مجرد معجون أسنان لا يختلف عن غيره من العلامات التجارية، سوى أن نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي تظهر في إعلانه، ولكن، قد تكون على خطأ هذه المرة!

وغالباً ما يُستخدم القلم لأغراض عديدة، سواء للكتابة أو حتى كمستحضر تجميل، ولكن يبدو أنه بات بإمكانك استخدامه أيضاً لتبييض أسنانك.

وفي مقطع فيديو نشرته العلامة التجارية عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، قالت كيندال: "كان أمراً رائعاً أن أكون جزءاً في عملية البناء والتطوير، التي تعتمد على الجمال الفموي ومظهره الجمالي".

ووفقاً لموقع "Moon"، يُشار إلى أن القلم المبيض، الذي تبلغ قيمته 19.99 دولاراً، مصنوع من زيت اللافندر، وخلاصة الفراولة، وزهرة العسل. ليس ذلك فحسب، وإنما يتميز بنكهة فانيلا النعناع التي تجعله منعشاً.