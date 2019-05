لوحة فنية بقيمة 4.7 مليون دولار تزور الطبيب، فما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عادة ما يقوم المشاهير برحلات حول العالم للقاء بمعجبيهم، ولكن هل من المعقول أن تقوم اللوحات الفنية بالعمل ذاته، بهدف استقطاب محبي الفن من حول العالم؟

ونُقلت لوحة "Self Portrait as Saint Catherine of Alexandria"، التي تبلغ قيمتها 4.7 مليون دولار، من معرض لندن الوطني، إلى "Pocklington Group Practice" في يوركشاير، كجزء من المواقع التي من المتوقع أن تعرض فيها اللوحة الشهيرة.

وبدأت رحلة عرض اللوحة الفنية من مكتبة "Glasgow" النسائية بمناسبة يوم المرأة العالمي، ومن ثم ستنتقل إلى مدرسة فتيات ومهرجان للفنون في شرق لندن. وأصبحت الرحلة ممكنة بسبب التعاون بين المعرض الوطني و جمعية "Paintings in Hospitals" الخيرية، التي تعتبر مهمة تسعى إلى فن "عالمي المستوى لإلهام الأمل وتعزيز رفاهية المرضى ومقدمي الرعاية الاجتماعية".

وقالت أميشا كاريا، رئيسة القروض والبرمجة في الجمعية الخيرية، لـ CNN إنه من "الرائع" التعامل مع المعرض الوطني لهدف "إلهام الصحة الأفضل والرفاهية" من خلال وضع الفن في بيئة رعاية، كما أشارت إلى أن "العديد من الأدلة تشير إلى أن الفن يمكن أن يخفف من القلق، والتوتر، والاكتئاب، ويقلل أيضاً من مدة الإقامة في المستشفى ويحسن التواصل بين المرضى ومقدمي الرعاية".

بدورها، قالت بيرني جادج، الشريك الإداري لمجموعة “Pocklington Group Practice” إن العاملين في المجموعة "يشعرون بشوق كبير" لأنهم اُختيروا من قبل المعرض الوطني و"Paintings in Hospitals"، لاستضافة العمل الفني.

ويمكن لغير المرضى زيارة اللوحة خلال أوقات معينة، حتى يُتاح أمام الجميع رؤية القطعة الفنية، أما فيما يتعلق بالخطوات الأمنية المتخذة للحفاظ على اللوحة، فقد قالت متحدثة من المتحف لـ CNN بأنه تم إجراء "تقييمات صارمة" للأماكن التي ستزورها اللوحة للتأكد من سلامتها.

وتعود اللوحة التي رسمتها الفنانة الإيطالية أرتيميزيا جينتيليكي، إلى الفترة ما بين 1615 و1617، حيث تصور الفنانة بصورة القديسة كاثرين، وهي قديسة مسيحية تُوفيت في أوائل القرن الرابع.