ألهبت قلوب متابعي "صراع العروش".. ستارك تتزوج فجأة.. ولكن من العريس؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تزوجت الممثلة صوفي تيرنر، نجمة مسلسل "صراع العروش" والموسيقي جو جوناس بحفل مفاجئ في لاس فيغاس، بالولايات المتحدة الأمريكية.

ظهرت أخبار الزفاف بعد أن نشر الـ "دي جي" ديبلو الأمريكي سلسلة من مقاطع الفيديو على صفحته على إنستغرام، ذاكرا الزوجين في مقطع تظهر فيه "ترنر" وهي ترتدي طرحة زفاف بيضاء وتحمل بيدها باقة من الزهور، وعلق قائلاً: "الحب الحقيقي".

الممثلة "صوفي ترنر" ابنة الـ 23 ربيعاً تعرف بدورها في مسلسل صراع العروش بدور "سانسا ستارك" وزوجها هو الموسيقي "جو جوناس" البالغ من العمر 29 عاما، فرد من فرقة "ذا جوناس براذرذ" المشهورة بموسيقى الروك.



ويذكر أن ترنر قالت في تصريحات سابقة إنها ستبقى عازبة مدى الحياة ولكن عند مقابلتها جوناس علمت أنه "الشخص المنشود".