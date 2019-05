هكذا توج ملك تايلاند في أول مراسم تجري منذ 70 عاماً

نُقلت لوحة "Self Portrait as Saint Catherine of Alexandria"، التي تبلغ قيمتها 4.7 مليون دولار، من معرض لندن الوطني، إلى "Pocklington Group Practice" في يوركشاير، كجزء من المواقع التي من المتوقع أن تعرض فيها اللوحة الشهيرة.