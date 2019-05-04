هكذا توج ملك تايلاند في أول مراسم تجري منذ 70 عاماً

تم رسمياً تتويج ملك تايلاند ماها فاجيرالونغكورن في العاصمة بانكوك، حيث أقيمت المراسم في القصر الكبير، في احتفالات تستمر 3 أيام، وهي الأولى من نوعها خلال ما يقرب من 70 عاماً. وهي أول احتفالات خلال ما يقرب من 70 عاماً.

وأصبح فاجيرالونجكورن البالغ من العمر 66 عاماً ملكا على تايلاند، خلفاً لوالده الملك بهوميبول أديوليادي الذي توفى في أكتوبر 2016 بعد أن ظل في سدة الحكم لمدة سبعة عقود، إلا أن تتويجه رسمياً استغرق أكثر من عامين لأن البلاد كانت في حالة حداد رسمي على ملكهم الراحل.

وارتدى الملك ملابس بيضاء وتمت تحيته بموسيقى تايلاندية تقليدية إيذاناً ببدء مراسم تتويجه، حيث تضمن الحفل مراسم "تطهير ملكي" والتي تتطلب سكب "الماء المقدس" على رأس الملك في قاعة العرش في القصر.

وستتم إقامة سلسلة من الاحتفالات في أنحاء البلاد.