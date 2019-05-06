دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عند دخولك إلى ردهة فندق "فيرمونت دبي"، سوف تتجه عيناك بشكل تلقائي إلى 4 لوحات "بورتريه" معروضة وشديدة اللمعان لقادة دولة الإمارات العربية المتحدة. لذا، من هي الفنانة البريطانية وراء هذه التحف التي استغرقت مئات الساعات للعمل عليها، والتي تحتوي على مجموع أكثر من مليوني قطعة من بلورات سواروفسكي؟

وبدأت قصة حب ناتالي داغستاني، التي انتقلت مع عائلتها إلى دبي في عام 1988، مع الكريستال منذ طفولتها، إذ كانت مسحورة بمنظر التماثيل المصنوعة من الكريستال التي زينت منزلها.

وبدأ انخراطها الفعلي في عالم الكريستال، بسبب ما رأته لدى عودتها إلى دبي لقضاء عطلة بعد دراستها الجامعية في بريطانيا، فقالت في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "كانت هناك شركات للهواتف تقوم بتزيين قطع كريستال جميلة على الهواتف المتحركة، وكنت مذهولة جداً فيها".

وعندما لم ترغب والدتها بإنفاق المال للحصول على زينة الكريستال، قررت الفنانة، التي أتت من أم بريطانية وأب أردني، أن تزيّن هاتفها بنفسها.

وخلال إقامتها في بريطانيا، أنشأت داغستاني شركة صغيرة كانت تقوم فيها بصنع أغطية هواتف مزينة بالكريستال، لتفتتح الشركة ذاتها عند عودتها إلى دبي.

ولكن، نتيجة "تغيّر الصيحات"، وعدم رغبة الزبائن في إنفاق المال على أغطية مصنوعة من السواروفسكي بسبب وجود أشياء مقلّدة أرخص، قررت الفنانة الانتقال لصناعة الأعمال الفنية "الخالدة" و"التي لم تُر من قبل"، وهي لوحات البورتريه.

وفي حديثها عن لوحاتها المعروضة تحت عنوان "عام التسامح" في فندق "فيرمونت دبي"، قالت داغستاني: "كنت أفكر في الوقت الذي نشأت فيه هنا، وأفكر عن مدى امتناني للمكان.. وأنا لست إماراتية، ولكن، عند الأخذ بعين الاعتبار أن دبي أصبحت موطني لأكثر من 30 عاماً تقريباً، قلت لنفسي أنه يجب عليّ أن أقوم بشيء من أجل هذه البلاد".

ويتضمن المعرض 4 لوحات مرصعة بالكريستال لرئيس الإمارات الراحل زايد بن سلطان آل نهيان، وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وتتكون لوحاتها من بلورات سواروفسكي، وخرزات زجاجية يابانية، ولآلئ.

وأشارت الفنانة إلى أن كل لوحة تتكون بالمعدّل من أكثر من 350 ألف بلورة، وخرزة وُضعت بشكل يدوي، واستغرق العمل على كل لوحة قرابة 480 ساعة.

ويبلغ مجموع بلورات سواروفسكي في اللوحات الأربعة أكثر من 2 مليون قطعة، وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي لفندق "فيرمونت دبي" على "إنستغرام".

وتُعرض هذه اللوحات للبيع، بقيمة 30 ألف درهم للوحة الواحدة، بحسب ما قالته الفنانة.

وتقول داغستاني إنه من الصعب تقديم الهدايا للأغنياء الذين "لديهم كل شيء"، بحسب تعبيرها، ولذلك، تشكل لوحاتها الكريستالية هدية "مميزة" لأنها فريدة من نوعها، ومصنوعة يدوياً.

وإضافةً إلى لوحات قادة الإمارات، قامت الفنانة بعمل لوحات كريستالية أيضاً لأشخاص مشهورين مثل عارضة الأزياء جيجي حديد، ومصممة الأزياء الإيطالية دوناتيلا فيرساتشي، وأم كلثوم.