دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لطالما أخذت المغنية الأمريكية، كاتي بيري، حفل "ميت غالا" على محمل الجدّ. ولذلك، كيف سرقت المغنية الأضواء هذه المرة في حفل هذا العام؟

في بداية هذا العام، لفتت المغنية الأمريكية كيتي بيري الأنظار لدى ظهورها في حفل جوائز "غرامي"، إذ بدا الجزء السفلي من فستاتها، التي اختارته من مجموعة ربيع 2019 من "بالمان كوتور"، مثل منطاد منفوخ.

ونجحت المغنية في سرقة الأضواء أيضاً في حفل "ميت غالا" لهذا العام، إذ أنها تحولت إلى ثريا مضيئة.

وكانت إطلالتها من تصميم جيريمي سكوت من علامة "Moschino" للأزياء.

وبدت بيري كـ"ثريا كريستالية عملاقة" بحسب ما ذكره الحساب الرسمي للعلامة التجارية على "إنستغرام".

وتزينت إطلالتها بشموع كهربائية مزينة بالكريستال.

وقام بعض مستخدمي"تويتر" بتشبيهها بالشمعة التي تدعى "لوميير" من فيلم "ديزني" الشهير، "الجميلة والوحش".