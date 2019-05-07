دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من المعروف أن السجادة الحمراء تتزين بمختلف الإطلالات الجريئة خلال حفل "ميت غالا". وفي حفل عام 2019، بعنوان "كامب: ملاحظات حول الموضة"، كيف فاجأت المغنية الأمريكية، ليدي غاغا، الحضور؟

وتُعرف ليدي غاغا بإطلالاتها الجريئة على السجادة الحمراء، ما يُشعل الحماس والتساؤلات تجاه ما سترتديه في كل مناسبة تحضرها.

ولم تحبط المغنية التوقعات في حفل "ميت غالا" هذا العام، فلم تفاجئ المغنية الحضور من المصورين والمشاهير بإطلالة واحدة فقط، بل بـ4 إطلالات.

وأثارت إطلالاتها المتنوعة والفريدة الكثير من التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً.

وفي البداية، وصلت المغنية وهي ترتدي فستاناً ضخمًاً وردي اللون يجره عدد من الرجال، يرتدون بدلات أنيقة ويحملون مظلات سوداء.

وبالقليل من المساعدة، تجردّت ليدي غاغا من الفستان لتظهر بفستانٍ آخر أسود اللون، قامت بالتموضع فيه أمام المصورين، وحملت مظلة باللون ذاته.

ولم ينته الأمر، إذ تخلصت المغنية من الفستان الأسود لتظهر وهي في فستان وردي آخر، لتتجرد منه أيضاً، لتظهر بإطلالتها الأخيرة.

أما الإطلالة الأخيرة، فتحلت بجرأة أكبر مقارنة بالإطلالات الأخرى، إذ كانت عبارة عن حمالة صدر، وسروال داخلي، يتزيّن بالكريستال.