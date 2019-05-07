دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن دوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وميغان ماركل، عن ولادة طفلهما الأول. ومن أجل هذه المناسبة، إليكم مجموعة من الأشياء التي تليق بغرفة طفل ملكي. ومن عربات أطفال راقية، إلى ملابس تعكس أسلوب ماركل، إليكم بعض من أكثر منتجات الأطفال الفخمة المتوفرة اليوم.

ويقوم سرير الأطفال "الذكي"، "Snoo Smart Sleeper"، الذي يُكلف ألف و300 دولار، بهز طفلك حتى ينام من خلال محاكاة أصوات وحركات الرحم.

وساعد هذا السرير، من اختراع شركة "Happiest Baby" المتخصصة في منتجات الأبوة والأمومة المبنية على العلوم والتكنولوجيا، الآباء المحرومين من النوم منذ عام 2016.

وحوّل استوديو التصميم الاسباني "Micuna" الكرسي المرتفع الخاص بالأطفال إلى غرض مرغوب به، وذلك عبر كرسي اسمه "Ovo"، الذي يعني بيض باللاتينية، بسبب شكله المستدير.

وصُنع هذا الكرسي المصنوع يدوياً في منشأة صديقة للبيئة، ما يُعد أمراً إيجابياً عند الأخذ بعين الاعتبار اهتمام ماركل والأمير هاري بالاستدامة.

ولإطالة عمر هذا المنتج، يمكن تحويله لاحقاً إلى كرسي للطفل الصغير، أو كرسي مكتب.

ولطالما كانت ستيلا مكارتني، التي صممت الفستان الذي ارتدته ماركل إلى حفل زفافها في فترة المساء، من المناصرين لحقوق الحيوانات والممارسات الأخلاقية في صناعة الأزياء.

كما دعمت ماركل الاستدامة طوال مهنتها، ولذلك، من المؤكد أن تكون هذه الملابس من مجموعة مكارتني الخاصة بالأطفال، من المنتجات المفضلة بالنسبة لماركل، فهي مصنوعة من مواد عضوية.

وقد تكون هذه زجاجة الرضاعة الأكثر تطوراً في السوق، إذ أن الهيكل الداخلي للزجاجة المصنوعة من قبل شركة "Blond" البريطانية للتصميم، مغطاة بالسيليكون بالكامل، وخالية من مادة "BPA"، ولا تلمس محتويات الزجاجة الهيكل البلاستيكي أبداً، ما يجعها آمنة وصحية.

وقد يُعجب الثنائي الملكي أيضاً بمصباح وحيد القرن، من الاستوديو البلجيكي "ecoBirdy" للعديد من الأسباب، ومنها كونه مصنوع من ألعاب بلاستيكية أعيد تدويرها.

وإضافةً إلى ذلك، قد يشكل تصميم المصباح، على شكل وحيد القرن، عنصراً جاذباً لهما عند الأخذ بعين الاعتبار علاقة الثنائي بقارة أفريقيا، بعدما قاما بزيارتها في مختلف المناسبات.

ومنذ خروج دوق ودوقة كامبريدج من مستشفى القديسة ماري مع الأمير جورج المولود حديثاً وهو ملفوف بقماش من نسيج قطني من علامة "Aden + Anais"، أصبح العديد من المشاهير يحتذون بخطوات الزوجين، فلن يكون الأمر مُفاجئاً إذا اتبع الأمير هاري وماركل خطوات دوق ودوقة كامبريدج أيضاً.

وتوفر عربة الأطفال هذه، من المصمم الأمريكي جيرمي سكوت والشركة الألمانية "Cybex"، نسخة جريئة من منتج كلاسيكي.

وإضافةً إلى الأجنحة الذهبية التي تزينها، تتميز العربة بكونها خياراً رائعاً لدوق ودوقة ساسكس خلال زياراتهما الرسمية، إذ يمكن تحويلها إلى مقعد سيارة مريح على سبيل المثال.

وقد يرغب كلا من الأمير هاري وماركل بشراء عضاضة السيليكون الفاخرة هذه، فهي مصنوعة بالكامل من مواد طبيعية، كما أنه من السهل الإمساك بها بسبب شكلها المثلث.

ومن المعروف أن "جيفنشي" هي واحدة من العلامات التجارية المفضلة لماركل.

ولذلك، يسهل على المرء تخيل الطفل الملكي وهو يحمل قطعته الخاصة من هذه العلامة، مثل دمية الدب في الصورة أعلاه.