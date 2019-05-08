دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في حفل "غرامي" في بداية هذا العام، خطفت مغنية الهيب هوب الأمريكية، كاردي بي، الأنظار بفستان من دار "موغلر" لخريف 1995 بدت فيه كاللؤلؤة الخارجة من المحارة. وفي حفل "ميت غالا" لهذا العام، لفتت كاردي بي الحضور بإطلالة أخرى جريئة!

وظهرت كاردي بي في حفل "ميت غالا" بفستان قرمزي اللون من تصميم توم براون.

وتميز الفستان بذيله الطويل والدائري، وبلغ طوله 3 أمتار وفقاً للحساب الرسمي للمصمم على "إنستغرام".

وأشار المصمم أيضاً إلى أن الفستان تزيّن بـ30 ألف ريشة مصبوغة، كما احتاج الفستان إلى 35 شخصاً لصنعه، وأكثر من ألفين ساعة لإكماله.

وارتدت المغنية أيضاً غطاء رأس يتناسب مع الفستان لإكمال إطلالتها القرمزية.

وبسبب تزينها باللون القرمزي من أعلى رأسها، إلى أخمص قدميها، شبه عددٌ من المغردين على "تويتر" مظهر المغنية بكرات الدم الحمراء.

وشبه آخرون فستانها بأريكة حمراء اللون نتيجة تفاصيل فستانها المبطنة.