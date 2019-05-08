دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رغم تحليه بالبساطة، بالمقارنة مع الإطلالات الأخرى التي شهدها حفل "ميت غالا"، إلا أن مغني الراب الأمريكي، المولود في المغرب، "فرنش مونتانا"، نجح في لفت انتباه الحضور، فما السبب؟

وفي وسط الإطلالات التي تميزت بكثرة التفاصيل، والتسريحات المبالغ فيها في حفل "ميت غالا"، ظهر المغني "فرنش مونتانا"، بحلة بسيطة هي عبارة عن ثوب رجالي تقليدي.

ونشر مغني الراب صورةً له خلال حضوره لحفل "ميت غالا" على حسابه الرسمي على "إنستغرام"، وصاحبته رسالة له وهو يهنئ متابعيه بحلول شهر رمضان قائلاً: "رمضان مبارك".

وأثار ذلك التساؤلات حول ما إذا ارتدى المغني هذا الزي تكريماً لبداية شهر رمضان، إذ أنه تزامن مع حفل "ميت غالا" بتاريخ 6 مايو/أيار.

وتميزت إطلالة المغني باللون الزهري الباهت الذي تزين بتفاصيل معدنية تلائم العقال الذي وضعه على رأسه.

وربط بعض المغردين إطلالته برغبته في استحضار روح شهر رمضان.