دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- جذبت إطلالات المغنيتين ليدي غاغا، وكاتي بيري، أنظار الحضور في حفل "ميت غالا" الذي حمل عنوان "كامب: ملاحظات حول الموضة". ولكن، ما الذي أثار انتباه مستخدمي "تويتر" لدى رؤيتهم لفستان لاعبة التنس الأمريكية المحترفة، سيرينا ويليامز؟

وفي هذا الحدث الذي أخذ محله في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، ظهرت ويليامز وهي ترتدي فستاناً أصفر اللون، وفضفاض يتزين بأوراق وردية اللون من علامة "فيرساتشي" للأزياء الراقية.

وصُنع فستانها النيوني من نسيج يتميز بخاصية الفلورسنت، وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي لعلامة الأزياء على "إنستغرام".

وبدلاً من ارتداء حذاء بكعب عالي، قررت الرياضية ارتداء حذاء "Nike Air" أصفر اللون، الذي صُنع بالتعاون مع علامة "Off-White" الإيطالية للأزياء.

ولكن، مثل العديد من المشاهير الذين حضروا الحفل، لم تنج سيرينا ويليامز من تعليقات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وتصريحاتهم بشأن الإطلالات في الحفل.

وشبه العديد من المغردين إطلالة لاعبة التنس بوجبة عجة البيض مع قطع اللحم المقدد.