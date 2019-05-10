دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حصد مسلسل "صراع العروش"، اهتماماً وصخباً كبيراً في عالم السينما وبين عشاق المسلسلات الخيالية، فمع تصاعد أحداث المسلسل الشهير وتطورها، عادة ما ينسى المشاهد شيئاً مهماً، من هو المسؤول عن تأليف اللغة الغريبة التي يتفوه بها بعض الشخصيات؟

قد يظن البعض بأنها مجرد كلمات تم اختيارها في لحظتها دون تخطيط مسبق، ولكن ذلك غير صحيح، ففي "صراع العروش"، مثلاً، يتضمن المسلسل لغتان، من تأليف اللغوي، دافيد جي بيتيرسون، الذي عمل على أكثر من 50 لغة خيالية، لأفلام ومسلسلات.

كيف يتم تأليف هذه اللغات؟

لا يختار المؤلف كلمات من عبث لصنع الجمل الغريبة التي يسمعها المشاهد عادة، بل يتطلب صنع اللغة، عملاً دقيقاً، حيث ألف بيتيرسون، لغة "فاليريان" المستخدمة في مسلسل "صراع العروش" بقوانين لغوية ونحوية كاملة، فقد بنى اللغوي على الكثير من الكلمات والجمل التي استخدمها المؤلف، جورج آر. آر. مارتن في كتب "A Song of Ice and Fire".

وصمم بيترسون عدداً من اللغات الخيالية، إلا أنه حظي بفرصة تصميم لغة المسلسل الشهير، بعد أن اشترك في مسابقة أطلقها منتجوا المسلسل قبل عرضه لأول مرة، إذ استذكر بيتيرسون تفاصيل مشاركته، قائلاً خلال مقابلة هاتفية، إنه اشترك برفقة العديد من صانعي اللغات الجيدين.

وأشار مؤلف اللغات إلى أنه لم تكن للمسابقة أية شروط حول كمية المواد التي يمكن تقديمها، مما دفع بيتيرسون إلى العمل لمدة "18 ساعة" يومياً في بعض الأحيان، لإنشاء أكثر من 300 صفحة من المواد خلال شهر.

فاز بيتيرسون بالمسابقة، وصنع بعد ذلك لغة "Valyrian"، التي تحمل 2000 كلمة رسمية اليوم، بينما تحمل لغة "Dothraki"، التي اخترعها أيضاً، 4000 كلمة. ولم يقف إنجازه عند تأسيس لغتان لمسلسل في غاية الشهرة اليوم، بل باتت لغة " High Valyrian"، التي أسسها، تُعلم على منصة "Duolingo"، لأكثر من 1.2 مليون شخص، كما اشتهرت بشكل كبير في المملكة المتحدة، إذ سجل 100 ألف شخص لتعلم اللغة الخيالية.

ولمساعدة الممثلين في "صراع العروش"، بتعلم اللغة بسرعة ودقة، عادة ما يقوم بيتيرسون بتسجيل الإصدارات الصوتية من كل سطر، بحيث يكون لدى الممثلين نموذج لمتابعته. ويرى بيتيرسون إن الممثل جاكوب أندرسون، الذي يلعب دور (غراي ورن)، هو "أفضل ممثل يتكلم لغة مصنوعة"، مضيفاً: "لقد عملت على الكثير من الأشياء وهو الأفضل حتى الآن، فأنها أحب أن أسمعه وهو يتكلم".

ورغم أن تعلم لغة خيالية قد لا يساعدك على التواصل مع الآخرين إلا أنه يحمل في جعبته فوائد أخرى بحسب بيتيرسون، إذ قال إنه "يساعد في تحسين قدرتك على تعلم لغة"، مضيفاً: " كلما زاد عدد اللغات التي تدرسها، أصبحت دراسة لغة أخرى أسهل عليك".