المغنية ريانا توسع إمبراطوريتها بإطلاق خط أزياء فاخر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت مغنية البوب العالمية ريانا، عن إطلاق خط للأزياء الفاخرة مع مجموعة"LVMH" التي تتضمن "ديور"، و"لويس فيتون"، و"فيندي"، وعلامات أزياء أخرى.

وتُعد علامة "فينتي"، التي ستُطلق للمرة الأولى هذا الربيع، من أحدث المشاريع التجارية لريانا، والتي ستنضم إلى علامتها التجارية لمستحضرات التجميل "فينتي بيوتي"، وعلامتها للملابس الداخلية، "Savage X Fenty"، اللتين أُطلقتا في العامين 2017 و2018 على التوالي.

ووفقاً لبيان صحفي، فإن الدار الفاخرة الجديدة "تتمحور حول ريانا، وطُورت من قبلها".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ريانا "سوف تصبح أول امرأة تُطلق علامة أصلية في مجموعة "LVMH"، وأول امرأة ملونة على رأس دار أزياء في مجموعة "LVMH"، وسيكون خطها أول دار جديدة تُطلقها المجموعة منذ كريستيان لاكروا في عام 1987".

وفي بيان لها، قالت المغنية: "تصميم خط كهذا مع LVMH عبارة عن لحظة خاصة لنا بشكل لا يصدق. ومنحني (بيرنارد) أرنو فرصة لتطوير دار أزياء في قطاع الرفاهية، وبلا حدود فنية".

وشاركت ريانا شعار العلامة التجارية الجديدة على "إنستغرام" قائلةً: "شكراً لك أيها السيد أرنو لإيمانك بهذه الفتاة الصغيرة التي أتت من الجانب الأيسر من الجزيرة، وعلى إعطائي الفرصة للنمو معك في LVMH، وهذا دليل على أنه ليس هناك من شيء مستحيل".

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "LVMH"، أرنو، في بيان: "الجميع يعرف ريانا كمغنية رائعة، ولكن من خلال شراكتنا في فينتي بيوتي، اكتشفت رائدة أعمال حقيقية، ومديرة تنفيذية حقيقية، وقائدة رائعة. ولذلك، من الطبيعي أن تجد مكانها الكامل داخل LVMH".

وتحدت مستحضرات التجميل الخاصة بريانا، "فينتي بيوتي"، قطاعاً غالباً ما يستثني النساء الملونات، وذلك عن طريق إطلاقها لكريم أساس بـ40 درجة مختلفة.

وقامت الفنانة لاحقاً بتوسيع نطاق كريم الأساس إلى 50 درجة.

كما حاز خط الملابس الداخلية، "Savage X Fenty"، على الثناء كونه يقدم ملابس داخلية تتناسب مع نطاق من ألوان البشرة، ولأنه يلبي احتياجات أنواع الجسم ذات الوزن الزائد.

ولا يعد خط الأزياء الفاخر هذا أول مشروع مخصص للملابس تُطلقه ريانا، إذ أنها أصبحت المديرة الإبداعية في "Puma" في عام 2014، لتطلق سلسلة من مجموعات الملابس والأحذية.