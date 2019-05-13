بعد إنجاب طفلها الملكي..ميغان ماركل تحتفل بعيد الأم للمرة الأولى
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رغم أن المملكة المتحدة تحتفل بعيد الأم في مارس/آذار، إلا أن ميغان ماركل، دوقة ساسكس، يبدو أنها لا تزال "أمريكية الهوى".
ونشر موقع "انستغرام" الذي تشاركه مع زوجها الأمير هاري، صورة جديدة للطفل الملكي، في الوقت الذي تحتفل فيه الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، والعديد من البلدان الأخرى، بعيد الأم، الأحد.
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Paying tribute to all mothers today - past, present, mothers-to-be, and those lost but forever remembered. We honor and celebrate each and every one of you. Today is Mother’s Day in the United States, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, Kenya, Japan, and several countries across Europe. This is the first Mother’s Day for The Duchess of Sussex. Quote from “lands” by @nayyirah.waheed: my mother was my first country; the first place i ever lived. Photo © SussexRoyal
وأنجبت الدوقة البالغة من العمر 37 عاماً طفلها الأول. ونُشر تعليق مع الصورة بعبارة: "نشيد بجميع الأمهات اليوم، في الماضي والحاضر، والنساء اللواتي سيُصبحن أمهات، واللواتي فقدناهن، ولكننا نتذكرهن إلى الأبد" ، موضحة: "نحن نكرم ونحتفل بكل واحدة منكن."
وفي الصورة، يبدو أن الطفل الملكي الذي تحمله ماركل غُطي ببطانية بيضاء اللون.
وتكهن البعض أن الصورة كانت إشارة لجدة الطفل الملكي الراحلة، الأميرة ديانا، لأن أزهار ديانا المفضلة، صُورت في خلفية الصورة.