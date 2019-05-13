دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رغم أن المملكة المتحدة تحتفل بعيد الأم في مارس/آذار، إلا أن ميغان ماركل، دوقة ساسكس، يبدو أنها لا تزال "أمريكية الهوى".

ونشر موقع "انستغرام" الذي تشاركه مع زوجها الأمير هاري، صورة جديدة للطفل الملكي، في الوقت الذي تحتفل فيه الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، والعديد من البلدان الأخرى، بعيد الأم، الأحد.

وأنجبت الدوقة البالغة من العمر 37 عاماً طفلها الأول. ونُشر تعليق مع الصورة بعبارة: "نشيد بجميع الأمهات اليوم، في الماضي والحاضر، والنساء اللواتي سيُصبحن أمهات، واللواتي فقدناهن، ولكننا نتذكرهن إلى الأبد" ، موضحة: "نحن نكرم ونحتفل بكل واحدة منكن."

وفي الصورة، يبدو أن الطفل الملكي الذي تحمله ماركل غُطي ببطانية بيضاء اللون.

وتكهن البعض أن الصورة كانت إشارة لجدة الطفل الملكي الراحلة، الأميرة ديانا، لأن أزهار ديانا المفضلة، صُورت في خلفية الصورة.