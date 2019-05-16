دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد إطلالات “MET Gala” الجريئة والملفتة للأنظار، عاد النجوم والمشاهير من حول العالم، بإطلالات جديدة ومميزة على السجادة الحمراء، أثناء افتتاح مهرجان كان السنيمائي.

وتألق عدد من النجوم العالميين بفساتين من دور الأزياء الشهيرة والعالمية، إليكم أجمل إطلالات النجمات:

ارتدت المغنية الشهيرة، سيلينا غوميز، زياً من تصميم دار أزياء "لوي فوتون"، وتزينت بإكسسوار من علامة "بلغاري".

وتألقت الممثلة جوليان مور بفستان أنيق أخضر اللون من "ديور" وأقراط من علامة "تشوبارد".

ولم تختر النجمات دور الأزياء العالمية أو الأجنبية فحسب، بل قررت عارضة الأزياء الألمانية استعراض جمالها على السجادة الحمراء، بفستان من توقيع المصمم زياد نكد.

أما الممثلة إلا فانيغ، البالغة من العمر 21 عاماً، والتي تعتبر أصغر عضو في لجنة تحكيم كان، فاختارت أن تتألق بفستان طويل من تصميم دار أزياء "غوتشي".

ولم تشتعل السجادة الحمراء بالإطلالات المميزة والخلابة التي قدمها النجوم في الغرب، بل تمتع مشاهير العالم العربي بدور فعال وملفت في جذب أنظار عدسات الكاميرا.

أجمل إطلالات المشاهير العرب في مهرجان كان:

ارتدت مقدمة البرامج الشهيرة في عالم الأزياء والمكياج، جويل ماردينيان، فستاناً أسود براق من دار أزياء مروان خالد، ومجوهرات من علامة "تشوبارد".

وتألقت الفاشينيستا السعودية، هلا عبدالله بإطلالة مميزة من دار أزياء حمدة الفهيم، بينما ارتدت الفاشينيستا الفلسطينية، علا فرحات، فستاناً أبيض اللون من دار أزياء رامي العلي في دبي.